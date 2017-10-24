Halterci ve güreşçiler de kanser ilacının müşterisi

Dünya genelinde meme kanseri tedavisinde en sık yazılan ilaçların başında olan ‘tamoxifen’ etken maddeli ilaç, iki üretici firmadan birinin pazardan çekilmesiyle mayıs ayından bu yana bulunamıyor.

Habertürk dünkü manşetinde, ilacın vücut geliştermedeki etkisi nedeniyle fitnessçılar tarafından kullanılmasının elde kalan sayılı stokların erimesine yol açtığını gündeme getirdi. Meme kanseri ilacının, aynı zamanda Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun yasaklı maddeleri arasında olduğu; üstelik halter, güreş ve bilek güreşi yapanların da ilacı sıkça kullandığı ortaya çıktı.

‘KÜR DIYE SATIYORLAR’

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; Gaziosmanpaşa’da 27 yıldır fitness salonu işletmeciliği yapan, ismini paylaşmak istemeyen fitness eğitmeni konu ile ilgili şunları söyledi: “Kanser ilacını sadece profesyonel vücut geliştiriciler değil aynı zamanda halterciler, güreşçiler, bilek güreşçileri ile body çalışanlar da kullanıyor. Kas yapımında kullanılan stereoid grubu ilaçlar fazla alındığı için zamanla göğüs ucunda beze ile sırtta çıban yapıyor.

Vücuda giren fazla testosteronu dengeleyici bir ilaç. Bu ilacın satın alındığı yerler tanıdık eczaneler. Spor salonları bu kürlerle ayakta duruyor. Ayda 20-30 bin liralara çıkan kiraları ödemek için bu kürleri insanlara dayatıyorlar.” Şişli’deki kurumsal bir spor salonunun yetkilisi Z.E. de “Eczanelerden nasıl temin ediyorlar bilemiyoruz. İlacın elde kalan stoklarını birileri bir süre önce temin etti ve spor salonlarına sattı diye düşünüyorum” ifadesini kullandı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Asbaşkanı Koray Girgin ise Habertürk’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu tip ilaçların tarafımızca takibi mümkün olmayacağı gibi; antibiyotik vb ilaçlar dahi reçetesiz verilmezken en az 20’den fazla doping maddesi içeren ilaçların reçetesiz bir şekilde temin edilebilmesi hem toplum sağlığına zarar veriyor hem de dopingle mücadelede federasyonumuzun ismini zora sokuyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARDI

Sağlık Bakanlığı’nın, konuya ilişkin açıklamasında şu bilgilere yer verildi: “Şimdiye kadar tamoxifen etkin maddeli 244 bin kutu ilaç ithal edilmiştir. Yıl sonuna kadar da yaklaşık 140 bin kutu ilaç ithal edilecektir. İlaçlar hastalarımızın ihtiyacını yıl sonuna kadar karşılayacak miktarda olup, yıl sonuna kadar ilacın üretimine Türkiye’de başlanması planlanmaktadır. 2018’de düzenli ithal edilecek ürünler de hastalarımıza ulaştırılacaktır.” “Haberde de yer aldığı ve

daha önce açıkladığımız üzere, bu süreçte, karaborsacıların ve vücut geliştirmek isteyenlerin söz konusu ilacı reçetesiz olarak temin ederek stokladıkları ortaya çıkmıştır. Sporcularımızın bu konuda duyarlı olması; hem meme kanseri hastalarını mağ- dur etmemek hem de sağlıklarını korumak adına bu ilaçları almaktan kaçınmaları büyük önem arz etmektedir.” Ayrıca bakanlığın karaborsaya ve eczanelere yönelik denetimlerinin süreceği belirtildi.