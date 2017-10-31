Haluk Levent’ten Beşiktaş’ta halk konseri

Cumhuriyet’in 94’cü yıldönümü nedeniyle Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda Beşiktaş Belediyesi’nin organize ettiği konserde Haluk Levent sahne aldı.



HT Magazin’de Serkan Öztürk haberine göre, konserine İzmir Marşı’yla başlayan Levent, soğuk havaya rağmen meydanı dolduran dinleyicilerini coşturdu. Levent, “Hava çok soğuk ama birbirimize sevgimizi yansıtarak ısınıcağız” dedi.

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