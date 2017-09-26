Ham petrol ithalatı temmuzda azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 Temmuz Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre Türkiye, söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatını 1 milyon 343 bin tonla İran'dan gerçekleştirdi. Bu ülkeyi 274 bin tonla Irak, 148 bin tonla Suudi Arabistan izledi.



Bu dönemde Türkiye'nin motorin türleri ithalatı geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 30.53 artarak 1 milyon 166 bin tona, havacılık yakıtları ithalatı yüzde 33.48 yükselişle 20 bin tona çıktı. Ham petrol ithalatı ise geçen yılın temmuz ayına oranla yüzde 8.59 azalarak 2 milyon 154 bin ton oldu.



Temmuzda, Türkiye petrol piyasasının toplam ithalatı, ham petrol ürünleri ithalatında yaşanan düşüşe rağmen yüzde 4.04 yükselerek 3 milyon 605 bin tona ulaştı.

ham petrol ithalatı

Türkiye ham petrol ithalatı

Türkiye petrol

petrol ithalatı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre, benzin türleri ihracatı yüzde 0.12 azalışla 258 bin tona indi. Motorin türleri ihracatı yüzde 6.87'lik artışla 6 bin tona, havacılık yakıtları ihracatı ise yüzde 21.79 artışla 391 bin tona yükseldi.Bu dönemde Türkiye petrol piyasasının toplam ihracatı, motorin türleri ve havacılık yakıtları ihracatındaki artışın etkisiyle yüzde 5,68 artarak 818 bin tona ulaştı.Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.85 artışla 2 milyon 814 bin tona yükseldi.Bu ayda, benzin türleri satışları yüzde 7.19 artışla 239 bin tona, motorin türleri satışları yüzde 27.67 artışla 2 milyon 414 bin tona, havacılık yakıtları satışları ise yüzde 5.74 artışla 123 bin tona çıktı.Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 5.13 azalışla 2 milyon 429 bin tona, motorin türleri üretimi yüzde 2.52 düşüşle 2 milyon 429 bin tona gerilerken, havacılık yakıtları üretimi yüzde 7.63 artışla 444 bin tona çıktı.Söz konusu ayda benzin türleri üretimi yüzde 8.14 azalışla 421 bin tona düştü. Motorin türleri üretimi ise yüzde 2.52 artışla 945 bin tona, havacılık yakıtları üretimi de yüzde 7.63 artışla 444 bin tona çıktı.