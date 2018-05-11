İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Çarşamba günü yaptığı konuşmasında dikkat çeken bir noktaya değindi. Hamaney, ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz günlerde Arap ülkelerinin liderlerine bir mektup yolladığını söyledi.

Trump'ın nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasından 1 gün sonra Twitter hesabından bir paylaşım yapan Hamaney, Trump'ın Körfez'deki Arap ülkelerinin liderlerine bir mektup yolladığını, mektupta "7 trilyon dolar harcadım, karşılığında bir şeyler yapmalısınız" yazdığını iddia etti.

Hamaney'in yorumlarının, ABD'nin yakın müttefikleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldığı tahmin ediliyor.

Hamaney aynı gün Tahran'daki Farhangian Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada da aynı konuya değinmiş ve, "Birkaç gün önce, Trump Arap dünyasının liderlerine bir mektup yazdı. O mektup bizde. Mektupta onlar için 7 trilyon dolar harcadığını ve onların da ne söylerse yapmaları gerektiğini belirtiyor. Bu parayı Irak ve Suriye'ye hükmetmek için harcadınız. Ama hükmedemediniz" ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN YAZDIĞI MEKTUPTA İKİ İSTEK

Washington Post'un ulaştığı Beyaz Saray yetkilileri ve Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, başkanlık yazışmalarıyla ilgili yorum yapamayacaklarını belirtti. Ancak, ismini vermek istemeyen üst düzey bir yetkili Trump yönetiminin Körfez'deki Arap müttefiklerine 2 hafta önce bir mektup yolladığını söyledi.

Mektupta yalnızca, Arap ülkelerinden sıcak bölgelerde daha çok şey yapması değil, Suudi Arabistan öncülüğündeki blokla Katar arasında devam eden anlaşmazlığın hızlı bir şekilde sonlandırılması talebi de yer aldı. ABD'li yetkili, Suudi Arabistan'ın mektubu özel olarak yanıtladığını ve Katar'la ilgili talebi kibarca reddettiğini söyledi.

Öte yandan konuyla ilgili soru işareti yaratan noktalardan biri de mektubun Hamaney'in eline nasıl geçtiği sorusu. Bunda Kuveyt, Katar, Umman ve Ürdün gibi bölge ülkelerinin etkili olmuş olabileceği veya mektubun İran'a Rusya tarafında verilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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