Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ABD'nin Kudüs kararına tepki olarak askeri geçit töreni düzenledi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde düzenlenen törende, Kassam Tugayları'nın kullandığı hafif ve ağır silahlar ile tanksavar füzeler ve roketler sergilendi.

Kassam Tugayları adına konuşma yapan yüzü maskeli Ebu Hamza, Hamas ve Kassam, Filistin'de olduğu sürece ABD'nin kararının rüzgarla geçip gideceğini söyledi.

İsrail'i asla tanımayacaklarını ifade eden Ebu Hamza, Arap ve İslam ülkelerinin halklarına genel seferberlik çağrısında bulunarak, halklardan karara karşı protesto gösterileri düzenlemelerini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

NASRALLAH: BİR SABAH UYANDIĞIMIZDA AKSA'YI YIKILMIŞ GÖRÜRSEK ŞAŞIRMAYALIM

İran destekli Hizbullah örgütünün Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını yeni Balfour Deklarasyonu olarak değerlendirdi.

Nasrallah, bir televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması kararına tepki göstererek, "Trump'ın Kudüs hakkında verdiği karar yeni bir Balfour Deklarasyonu'dur." dedi.

Nasrallah, "İsrail, Arap devletlerinin, Avrupa'nın, Rusya'nın yada Çin'in ne yaptığını umursamıyor. Sadece ABD'nin duruşunu önemsiyor. Trump'ın bu adımı uluslararası anlaşmaları ihlal etmesi yönünde İsrail'i cesaretlendirecek." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın tehdit altında olduğunu belirten Nasrallah, "Bir sabah uyandığımızda Aksa'nın yıkıldığını görürsek şaşırmayalım. Bütün Filistinliler Doğu Kudüs'ün devletlerinin başkenti olması konusunda hemfikir. Ancak bugün ABD, anlaşmalara rağmen bunu reddetti." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.