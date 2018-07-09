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BİRLİKTE İLK KARE

Hande Doğandemir ile Taha Efe Kesgün, önceki akşam arkadaş grubuyla Maslak’taki bir mekandaydı. “Arkadaşlarla yemek yiyoruz” demekle yetinen Hande Doğandemir kendisine eşlik eden grup hakkında bilgi vermedi. Güzel oyuncu, Mert Fırat konusunun açılmasını dahi istemedi.