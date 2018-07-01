AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugü n Ay, Kova burcunda dolaşacak. Dolaşım sistemimiz uyarılıyor. Astrolojide, Kova burcu, dolaşım sistemi, baldır, bacak, ayak bileği ve topukları temsil eder. Bu organlarımız hassas olacağından kendimize çok yüklenmemeliyiz. Ev işlerinde evi havalandırmak, temizlik yapmak ve evcil hayvanların yaşam alanlarını temizlemek olumlu sonuçlar doğurur.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Artık hayatın daha eğlenceli taraflarını keşfetme arzusundasınız. Arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızı bu dönemde iyice gözden geçirmeniz gerekiyor.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, dış dünya ilginizi çekecek. Hayata bakış açınızda deneyimlerinizden fayda çıkarmalı ve başkalarını kendi çıkarlarınız için harcamamalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızda bazı şeylerin netleşmemesi önünüzü görmenize engel oluyor. Kendiniz ve çevreniz üzerindeki değişimler sizi yapacaklarınızdan alıkoyabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaptığınız girişimlerin sonuçlarını maddi olarak alacağınız bir ay içindesiniz. Yine de ortaya çıkacak bir ödeme veya borç dengelerinizi bu birkaç gün sarsabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapmak istedikleriniz için gereken ortamları bulmakta zorlanmayacaksınız. Bugün özel hayatınızda sabırsız yapınızla ilişkinizde sert konuşmalar yapabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Deneyimlerinizden yararlanmanız gereken bir süreçtesiniz. Temmuzda işleri biraz ağırdan almalısınız, sağlığınıza gereken özeni göstermeyi unutmayın.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizin artacağı, birçok yere girip çıkacağınız bir aya giriyorsunuz. Olabildiğince gezmeniz ve bu ortamlardan faydalanmanız gerekecek.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş koşullarınızın özel yaşamınızı belirsiz bir şekilde etkilemesine izin vermemelisiniz. Bugün dinlenme ve ailenize vakit ayırma isteğiniz daha ağır basacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Temmuz ayında hayata daha neşeli ve geniş bir açıdan bakmalısınız. Seyahatler bakış açınızı rahatlatabilir. Yakın çevrenizin detayları şu aralar ilginizi çekmiyor

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızdaki hesabı tutturmanız zor olacağından yüksek alışverişler yapmaktan kaçının. Özel hayatınızla ilgili konularda da daha dikkatli adımlar atmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün şartlar sizden yana olacak ama iletişiminizde sizi aşağıya çeken olaylar yaşamamak için dikkatli olmalısınız. Sabit fikirlilik yapmamaya özen gösterin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızın yardım çağrılarına cevap vermeniz yaşantınızı zorlaştırabilir. Hissedeceğiniz sıkıntıyı yakınlarınıza ve sevdiklerinize hissettirmemeye çalışın.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN