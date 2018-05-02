AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN Ay, Yay burcunda dolaşıyor. Her zamankinden daha açık yürekli davranabiliriz. Geleceğe dair inancımız ve umudumuz daha canlı olur. Abartılı davranışlar sergileyebilir ve fazlasıyla geveze olabiliriz. Bu konuşkanlıkla ve diğer enerjiler sayesinde başkalarıyla kolayca iletişim kurabilir, sorunlarımızı zorlanmadan çözüme ulaştırabiliriz.

Spor yapmak, doğa yürüyüşleri ve aktivitelerinde bulunmak, seyahate gitmek ve eğitime odaklanmak için olumlu bir gün olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, etkili insanlardan beklediğiniz desteği göreceksiniz. Parasal konularda güçlenmeye başlıyorsunuz. Dikkatli adımlarla hayatınızdaki her şey istediğiniz gibi olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Girişimlerinizde sizi motive edecek noktaları fark edeceksiniz. Tanımadığınız çevrelerde olumlu etkiler bırakabilirsiniz. Planladığınız bir seyahat varsa şans sizden yana olabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Derin araştırmalar yapmak için uygun bir gün olabilir. Kendi içinize dönük olacağınızdan, bazı şeyleri kolay fark edebilir ve değişmesi gereken konulara çabuk adapte olabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda kontakt halinde olduğunuz kişilerle etkileşimleriniz çok iyi olacak. Ortaklık yaptığınız insanlardan destek görebilirsiniz. Birçok insanın ilgisi üzerinizde olacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizle ilgili konularda iş arkadaşlarınızdan gereken desteği alacaksınız. Bazı konularda tecrübeleriniz konuşacak. Neyi, nasıl yapmanız gerektiğini biliyor olacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılığa dayalı işlerinizde gücünüz yüksek olacak. İnsanları etkilemekte zorlanmayacaksınız. Aşk hayatınızdan, geleceğinize dair destek almanız da çok kolay olacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz kişiyle birlikte hareket etmeniz gereken alanlarda şanslı etkileriniz olacak. Birbirinize her anlamda özellikle de parasal konularda güç ve destek verebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızla ilgili konularda çevrenizden destek göreceksiniz. İş alanlarınızda etkilemek istediğiniz birileri varsa harekete geçin. Bugün, gücünüzü aşktan alabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızdaki oluşumların karşılığını alacağınız bir gün olabilir. Parasal konularda büyük destekler ve yardımlar görebilirsiniz. Kendinizi çok güçlü ve iyi hissedeceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda oldukça etkili bir gün olacak. Hayattan beklediğiniz desteği kolaylıkla alabilirsiniz. Sanata ve yaratıcılığa dayalı işlerinizde başkalarını çok kolay etkileyeceksiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda desteğiniz çok olacak. Hayatınızın olumlu yönde değiştiğine şahit olacaksınız. Bugün etkili gücünüzü, özellikle aile ve ev hayatınızda kullanabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime yönelik alanlarda arkadaşlarınızdan tam destek alabilirsiniz. Kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Kalabalık ortamlarda insanların sizden etkilenmesi kaçınılmaz olacak.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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