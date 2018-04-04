BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN gökyüzünde oluşan Merkür- Mars dik açısıyla fikirlerimizi açıklarken, düşünürken, anlatırken sert ve agresif tutumlar içine girebiliriz. Dikkat etmemiz gereken noktalarda zorlanmalar oluşabilir, ağzımızdan çıkmaması gerekenler ortaya dökülebilir. Çabuk sinirlenmelere karşı dikkatli olalım. Hızlı hareket etmek isteyebilir, çevremizdekileri zorlayabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sözlerinize, davranışlarınıza dikkat edin. Agresif yapınızla iş alanlarınızda kolay tepki vermeye açık olacaksınız. Sorumluluklarınız ve verdiğiniz sözler size ağır gelebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda kolay tepki verebilirsiniz. Beklenmedik durumlara karşı çabuk sinirlenebilirsiniz. Gelecek sorumluluklarınız olaylara negatif bakmanıza neden olabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinize yönelik işlerinizde parasal zorluklar oluşabilir. Çevrenize karşı öfkeli davranışlarla hareket edebilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla parasal işlerinizde sorunlar görülebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda da bazı engeller oluşabilir. Özel ilişkilerinizde ve aile hayatınızda sert söylemler içine girebilirsiniz. İçinizde tuttuğunuz birçok şey bugünlerde dışarı çıkabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş sorumluluklarınız sizi yorabilir. Sağlığınız yüzünden hayatın sizi istediğiniz şekilde desteklemediğini görebilirsiniz. Az tanıdığınız insanlara sinirli ve agresif yaklaşacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Riskli işlerde dikkatli olmalısınız zira hafta boyunca desteklenmeyeceksiniz. Bugün, parasal işlerinizde veya tutkuyla atacağınız adımlarda sinirli ve gergin olabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınıza dikkat edin. Sevdiğiniz insana vereceğiniz tepkiler yüksek olabilir. İçinizde biriktirdiğiniz ne varsa karşı tarafa aktarmanız sıkıntılı durumları karşınıza getirebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınıza ve iş hayatınıza gereken özeni göstermelisiniz. İş yaptığınız insanlara karşı sabırsız etkileriniz devrede olabilir. Sıkıntı yaşadığınız noktalarda hemen tepki verebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sanatsal işlerinizde, eğlence ve aşk alanlarınızda zorlanmalar karşınıza gelecek. Gün içinde konuşmalarınıza dikkat edin. Maddi konularda çabuk tepkiler vereceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinize dikkat edin. İçinizde büyüttüğünüz konularda patlamaya hazır olacaksınız. Aile hayatınızdaki büyüklerinize karşı sert ve agresif söylemlerden kaçınmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yakın çevrenizdeki insanlarla iletişiminizde sinirli tutumlar devrede olabilir. Oluşacak olaylar karşısında sinirinizi yakın çevrenizdeki insanlardan çıkarabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal işlerinizde köprüleri yıkmaya hazırsınız. Yaşayacağınız bazı aksiliklere tepkileriniz yüksek olabilir. Arkadaşlarınızla iş yapıyorsanız sabırsız etkilerle hareket edeceksiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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