BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN ilişki gezegeni Venüs, Koç burcuna geçiyor. Önümüzdeki 3 hafta boyunca ilişkilerimizde baskın, lider, cesur ve huzursuz yapımız ortaya çıkacak. Bu dönemde özgürlüğümüze düşkün olabilir ve özel hayatımızda daha fazla sosyalleşmek isteyebiliriz. Kendimizi düşünen yanlarımızla karşı tarafı zorla- yabiliriz. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs sizi kendinizi yenilemeniz, tazelenmeniz için harekete geçirecek. Vereceğiniz kararları uygulama konusunda aceleci ve özgür olacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde zorlanmalar, geri çekilmeler, fedakârlıklar görülebilir. Tutkularınızla hareket edebilir, gizli saklı işlerin ve ilişkilerin peşinde koşabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizden ve arkadaşlıklarınızdan fayda görebilirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı ısrarcı ve baskın tavırlar sergilemekten kaçınmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi iş alanınızda göstereceğiniz ve iyi ilişkiler kurmaya çalışacağınız bir dönem başlıyor. Sabırsız ve baskın olmamaya gayret etmelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs, güzel ilişkiler içine girmenize neden olacak. Kıskanç, huzursuz, cesur ve lider yapınızla zaman zaman bazı ilişkilerinizi zorlayabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa giderler ve gelirler alanlarınızda özgür ve rahat tavırlarınız ön planda olacak. Özel hayatınızdaysa tutkularınıza sarılarak hareket edeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bekârsanız basit bir flörtten daha ciddi bir ilişkiye geçişi tadabilirsiniz. Evliyseniz bu süreçte ilişkinizi zorlayacak baskı ve yönlendirmelerden kaçının.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş, hizmet ve sağlık alanınızda 3 hafta boyunca güzel ilişkiler içinde olacaksınız. İş ortamlarınızda başınıza buyruk hareket etmekten kaçının.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çocuklarınızla veya yaratıcılıkla ilgili konularda ilişkileriniz düzelecek. İlişkilerinizde bağımsızlık ön plana çıkabilir. Aşırı kıskançlıktan kaçınmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs, ev ve aile alanlarınızda iyi ilişkiler kurmanız için size destek verecek. Tadilat işleriniz varsa birtakım aksiliklere tepkisel yaklaşabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimle ilgili işlerinizde güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Girişken tavırlarınız bilgisayar, yayıncılık, reklam ve satış, alanlarında size yeni kapılar açabilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para evinize giren Venüs size bu alanlarda kıyak geçmeye başlayacak. 3 hafta boyunca para konularında çeşitli şanslarla karşılaşabilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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