AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün Ay, Kova burcunda dolaşacak. Dolaşım sistemimiz, baldır, bacak, ayak bileği ve topuklarımız hassas olacağından, bu organlarımıza yüklenmemeliyiz. Bedenimiz yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir. Yeni insanlarla tanışmak, sosyal olmak, gezmek ve paylaşmak için harekete geçebiliriz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız, cana yakın, entelektüel, yardım etmeyi seven bir kişiliğiniz var. Etrafınızda hep eğlenceli ve sizi seven arkadaşlarınız olsun istiyorsunuz. Göreceğiniz herhangi bir olumsuzluk sizi kolaylıkla etkiliyor. Entelektüel yapınızı kullanırsanız başarıyı elde edeceksiniz. Bu sene, işlerinizi rahat toparlayacaksınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevre bağlantılarınızın önem kazanacağı bir gün içindesiniz. Kısa vadeli planlarınızda kendinizi çok mutlu hissedebilirsiniz. Fazla para harcamaya dikkat etmelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli işlerinizde kafanızdaki planların tıkır tıkır işlediğini görebilirsiniz. Düşüncelerinizi insanlara açmanıza gerek yok. İşbirlikleriniz hayatınıza olumlu etki edecek.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi hayat görüşünüz, kuracağınız doğru ilişkilerle destekleniyor. İşlerinizden istediğiniz sonuçları alacaksınız. Çevrenizdeki insanlar size yardım etmek için çabalayacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, iş hayatınızda parasal konuşmalarınız istediğiniz gibi şekillenecek. Önemli sırlarınızı paylaştığınız arkadaşlarınız bazı konuşmalarıyla sizi yarı yolda bırakabilir, dikkat edin!
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başka insanlarların düşüncelerine önem verecek, onlarla beraber hareket etmek isteyeceksiniz. Sevdiğiniz insanla geçmiş konuları konuşabilir, ondan yardım alabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük iş hayatınızın akışı bugün daha rahat bir atmosferde akabilir. Söz verdiğiniz işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Sevdiklerinizi gözünüzde yüceltmekten kaçının.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız kafanızı rahatlatacak. Dengeye ihtiyacınız var. Farklı insanlardan alacağınız güzel desteklerle bu dengeyi sağlayabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük işlerinizi ev ortamında tamamlamak isteyebilirsiniz. Evinize yapacağınız harcamalar sizi sevindirebilir. Parasal konulardaki sorunlarınızı aşmaya başlıyorsunuz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişiminizi sağlam tutarsanız işlerinizde istediğiniz sonuçları yakalayabilirsiniz. Özel hayatınızda çok çabuk demoralize olabilirsiniz ama kendinizi toplamanız gerekiyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Alacağınız güzel haberler iş alanlarınızda yaşadığınız sıkıntıları geride bırakmanızı sağlayacak. Arkadaş ortamlarınızda düşüncelerinizi, fikirlerinizi paylaşırken fazla abartmayın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayat sizi nereye çekerse oraya yönelmek yerine bu aralar işlerinizle paralel yürüyen konulara el atmalısınız. Girişimleriniz konusunda acele etmeyin, doğru zamana az kaldı.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşlerinizin maddi tarafını zorlanmadan halledeceğiniz bir gün olabilir. Üzerinize gelen konulardan sıyrılmak için büyük olayları görmeniz ve fark etmeniz gerekiyor.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.