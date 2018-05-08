AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün Ay, Kova burcunda dolaşacak. Dolaşım sistemimiz, baldır, bacak, ayak bileği ve topuklarımız hassas olacağından, bu organlarımıza yüklenmemeliyiz. Bedenimiz yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebilir. Yeni insanlarla tanışmak, sosyal olmak, gezmek ve paylaşmak için harekete geçebiliriz.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız, cana yakın, entelektüel, yardım etmeyi seven bir kişiliğiniz var. Etrafınızda hep eğlenceli ve sizi seven arkadaşlarınız olsun istiyorsunuz. Göreceğiniz herhangi bir olumsuzluk sizi kolaylıkla etkiliyor. Entelektüel yapınızı kullanırsanız başarıyı elde edeceksiniz. Bu sene, işlerinizi rahat toparlayacaksınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevre bağlantılarınızın önem kazanacağı bir gün içindesiniz. Kısa vadeli planlarınızda kendinizi çok mutlu hissedebilirsiniz. Fazla para harcamaya dikkat etmelisiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli işlerinizde kafanızdaki planların tıkır tıkır işlediğini görebilirsiniz. Düşüncelerinizi insanlara açmanıza gerek yok. İşbirlikleriniz hayatınıza olumlu etki edecek.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi hayat görüşünüz, kuracağınız doğru ilişkilerle destekleniyor. İşlerinizden istediğiniz sonuçları alacaksınız. Çevrenizdeki insanlar size yardım etmek için çabalayacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş hayatınızda parasal konuşmalarınız istediğiniz gibi şekillenecek. Önemli sırlarınızı paylaştığınız arkadaşlarınız bazı konuşmalarıyla sizi yarı yolda bırakabilir, dikkat edin!

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başka insanlarların düşüncelerine önem verecek, onlarla beraber hareket etmek isteyeceksiniz. Sevdiğiniz insanla geçmiş konuları konuşabilir, ondan yardım alabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük iş hayatınızın akışı bugün daha rahat bir atmosferde akabilir. Söz verdiğiniz işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Sevdiklerinizi gözünüzde yüceltmekten kaçının.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız kafanızı rahatlatacak. Dengeye ihtiyacınız var. Farklı insanlardan alacağınız güzel desteklerle bu dengeyi sağlayabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizi ev ortamında tamamlamak isteyebilirsiniz. Evinize yapacağınız harcamalar sizi sevindirebilir. Parasal konulardaki sorunlarınızı aşmaya başlıyorsunuz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişiminizi sağlam tutarsanız işlerinizde istediğiniz sonuçları yakalayabilirsiniz. Özel hayatınızda çok çabuk demoralize olabilirsiniz ama kendinizi toplamanız gerekiyor.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Alacağınız güzel haberler iş alanlarınızda yaşadığınız sıkıntıları geride bırakmanızı sağlayacak. Arkadaş ortamlarınızda düşüncelerinizi, fikirlerinizi paylaşırken fazla abartmayın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayat sizi nereye çekerse oraya yönelmek yerine bu aralar işlerinizle paralel yürüyen konulara el atmalısınız. Girişimleriniz konusunda acele etmeyin, doğru zamana az kaldı.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşlerinizin maddi tarafını zorlanmadan halledeceğiniz bir gün olabilir. Üzerinize gelen konulardan sıyrılmak için büyük olayları görmeniz ve fark etmeniz gerekiyor.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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