AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün ve yarın saat 14.40’a kadar Ay, Balık burcunda olacak. Salgı sistemimiz uyarılıyor. Astrolojide Balık burcu ayakları, ayak parmaklarını ve mukus salgısını temsil eder. Bu organlarımızı çok fazla zorlamamalıyız. Partnerimizle vakit geçirmek, insanları anlamak, sevmek, empati kurmak ön plana çıkabilir
BUGÜN DOĞANLAR
Bug ün doğduysanız; prensipli, olaylara hâkim, zeki, eğlenceli, hırslı bir kişiliğe sahipsiniz. Olaylara çabucak adapte olmanız her tür ortamda kolayca dikkatleri üzerinize çekecektir. Kendinize has tarz ve yöntemlerinizi ince zekânızla herkese kabul ettirebilirsiniz. Bu yıl, iyimser duygularla ilerleyeceksiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sahip olduğunuz her şeyin aslında maneviyatınızla bağlantısı var ve siz sahip olduklarınızı paylaşmayı da biliyorsunuz. Duygusal olarak geçmişe dönüşleriniz fazla olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda keyifli bir gün geçirebilirsiniz. İnsanlar hayatınızla ilgili konularda size yardımcı olmak isteyebilirler. Kararsızlıklarınız olsa bile anlayışınız yüksek olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığınız iş alanlarınıza olumlu yansırken, kafanızdaki planları uzun vadeli devreye sokabilirsiniz. Başkaları için yapmak zorunda olduklarınız konusunda kafanızı net tutun.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla yaptığınız her tür planı devreye sokabilirsiniz. Grupsal enerjiler içinde daha rahat olduğunuz bir dönemdesiniz. İşlerinizi yalnız halletmeyi tercih etmeyin.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızdaki planları şekillendirebilirsiniz. Bu dönem başkalarına yardım etmek her anlamda ruhunuza iyi gelebilir. Parasal konuşmalarınız ve önemli işleriniz varsa daha net olun.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda güzel bir seyahat gündeme gelebilir. Sevdiğiniz insana karşı şefkat dolu olacaksınız. Aranızdaki sorunları daha gerçekçi bir şekilde ele almanız gerekiyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda fedakâr etkileriniz devrede olacak. Gerçekçi olmaya özen gösterin. Günlük işlerinizde ve düzeninizde dağılma etkisine karşı çok dikkatli olmanız gerekiyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Romantik etkileşimlerin özlemiyle, özel hayatınızda biraz hayalci davranmanız söz konusu olabilir. Riskli işleriniz varsa bugün öğleden sonra adımlarınızı çok dikkatli atmalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, ailenize yardım etmek konusunda çok hevesli olacaksınız. Yapılması gereken işleriniz vaktinizi alabilir. Özel hayatınızda biraz daha istekli davranmalısınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle eğlenceli programlar devrede olacak. Kafanız iletişiminizde dalgın ve hayalperest olabilir. Bu yüzden, bugün verdiğiniz sözlere çok dikkat etmelisiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenize karşı cömert olabilirsiniz. Özellikle parasal olarak onlara yardım etmek isteyeceksiniz. Bu yardımı yaparken veya harcamalarda bulunurken hayalperest olmayın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanlar yaratıcılığınızı artırabilir. Dağınık etkilere karşı dikkatli olun. Diğer insanlara karşı şefkatiniz yüksek olacak. Kafanızdaki planlar sizi mutlu edecek.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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