BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün Venüs, Aslan burcuna geçiyor. Aşkı, keyfi, yaratıcılığı ortaya koymaya başlıyoruz. Merkür-Uranüs olumlu açısıyla farklı girişimlere ve fikirlere açık bir gün olabilir. Gece saat 21.43’te İkizler burcunda oluşacak yeniay, yakın çevremiz, iletişimsel işlerimiz ve bilgi alıp verme konusunda yeni bir dönemi başlatıyor. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, ulaşım, eğitim, bilgisayar, yayıncılık ve iletişime dayalı konularda önemli kararlarımızı devreye sokabiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün gece saatlerinde gerçekleşen yeniayla beraber iletişimsel işlerinizde önemli adımlar atabilirsiniz. Önünüzdeki dönemi özellikle bayram sonrasını iyi değerlendirin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda önemli adımlar atılabilir. Ticari girişimleriniz için destekleneceksiniz. Önünüzdeki 15 günlük dönem yatırımlarınız açısından kazançlı ve verimli olacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu yeniay sizin için önemli olacak. Önünüzdeki 1 yılın atılımları için alacağınız kararları uygulamaya koyabilirsiniz. Yenilikler gerçekleşecek, farklı bakış açınız size iyi gelecek.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniay, geri plandan yürüttüğünüz işleriniz için karşınıza seçenekler getirebilir. Diğer burçların aksine harekete geçmemeli ve planlarınıza yoğunlaşmayı tercih etmelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Planlarınızı, ideallerinizi, kurduğunuz hayalleri gerçekleştireceğiniz bir yeniay olacak. İş hayatınızdaki değişimleri sindirecek ve hayatın dinamiklerini rahat algılayacaksınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde önemli açılımlar yapabilirsiniz. Yeni bir projenin adımları atılabilir ve kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bayram sonrasında işle ilgili adımlarınızı hızlandırmalısınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hukuki alanda, yayıncılıkta, ticari oluşumlarda, yabancılarla yapılacak olan işlerde, medya sektöründe ve eğitim kollarında destekleneceksiniz. Yeni fikirlerinizi hayata geçirin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi girişimleriniz için harekete geçebilirsiniz. Banka işlemlerinizin üzerine düşmek ve parasal alanlardaki kararlarınızı uygulamak için harika bir dönem başlıyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizle, ortaklı işlerinizle ve taşınmayla ilgili kararlarınızı rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Özel hayatınızdaki süregelen sıkıntılarınıza bu yeniayda son verecek ve rahatlayacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni bir işe başlamak, iş değiştirmek veya eleman almak için bu yeniayı kullanın. Sağlığınızla ilgili önemli kararlar verebilir ve bu kararları uygulamaya koyabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığa dayalı işlerinizde önemli kararlar alabilirsiniz. Spora başlamak için uygun bir dönemdesiniz. Ev ve aile hayatınızda yenilik ve değişikliklerden hoşlanacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda almak istediğiniz kararları uygulayacaksınız. Emlak işlerinizde yeni adımlarınızı devreye sokun. Aile büyüklerinizin hayatını ilgilendiren kararlar devrede olabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.