BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün Venüs, Aslan burcuna geçiyor. Aşkı, keyfi, yaratıcılığı ortaya koymaya başlıyoruz. Merkür-Uranüs olumlu açısıyla farklı girişimlere ve fikirlere açık bir gün olabilir. Gece saat 21.43’te İkizler burcunda oluşacak yeniay, yakın çevremiz, iletişimsel işlerimiz ve bilgi alıp verme konusunda yeni bir dönemi başlatıyor. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, ulaşım, eğitim, bilgisayar, yayıncılık ve iletişime dayalı konularda önemli kararlarımızı devreye sokabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gece saatlerinde gerçekleşen yeniayla beraber iletişimsel işlerinizde önemli adımlar atabilirsiniz. Önünüzdeki dönemi özellikle bayram sonrasını iyi değerlendirin.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda önemli adımlar atılabilir. Ticari girişimleriniz için destekleneceksiniz. Önünüzdeki 15 günlük dönem yatırımlarınız açısından kazançlı ve verimli olacak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu yeniay sizin için önemli olacak. Önünüzdeki 1 yılın atılımları için alacağınız kararları uygulamaya koyabilirsiniz. Yenilikler gerçekleşecek, farklı bakış açınız size iyi gelecek.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay, geri plandan yürüttüğünüz işleriniz için karşınıza seçenekler getirebilir. Diğer burçların aksine harekete geçmemeli ve planlarınıza yoğunlaşmayı tercih etmelisiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Planlarınızı, ideallerinizi, kurduğunuz hayalleri gerçekleştireceğiniz bir yeniay olacak. İş hayatınızdaki değişimleri sindirecek ve hayatın dinamiklerini rahat algılayacaksınız.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde önemli açılımlar yapabilirsiniz. Yeni bir projenin adımları atılabilir ve kalıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bayram sonrasında işle ilgili adımlarınızı hızlandırmalısınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hukuki alanda, yayıncılıkta, ticari oluşumlarda, yabancılarla yapılacak olan işlerde, medya sektöründe ve eğitim kollarında destekleneceksiniz. Yeni fikirlerinizi hayata geçirin.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi girişimleriniz için harekete geçebilirsiniz. Banka işlemlerinizin üzerine düşmek ve parasal alanlardaki kararlarınızı uygulamak için harika bir dönem başlıyor.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle, ortaklı işlerinizle ve taşınmayla ilgili kararlarınızı rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Özel hayatınızdaki süregelen sıkıntılarınıza bu yeniayda son verecek ve rahatlayacaksınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeni bir işe başlamak, iş değiştirmek veya eleman almak için bu yeniayı kullanın. Sağlığınızla ilgili önemli kararlar verebilir ve bu kararları uygulamaya koyabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılığa dayalı işlerinizde önemli kararlar alabilirsiniz. Spora başlamak için uygun bir dönemdesiniz. Ev ve aile hayatınızda yenilik ve değişikliklerden hoşlanacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda almak istediğiniz kararları uygulayacaksınız. Emlak işlerinizde yeni adımlarınızı devreye sokun. Aile büyüklerinizin hayatını ilgilendiren kararlar devrede olabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER