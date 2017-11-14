Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (14 Kasım 2017)

AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Salı günü devreye giren Merkür-Neptün dik açısıyla kafamız karışık ve belirsiz olabilir. Her tür işimizde ve iletişimimizde kolay aldanmalara, yönlendirilmelere açık olabiliriz. Bir yandan da hayal gücümüz yüksek çalışacak. Sanatsal konularda yaratıcılığımız artabilir. Koşullar net olmayacağı için önemli işlerimizi ve anlaşmalarımızı bu tarihe denk getirmemeye çalışalım. Bu konularda temkinli davranmakta fayda var.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Düşüncelerinizde yanılma ihtimaliniz çok yüksek. Seyahat, eğitim, medya, hukuk ve yabancılarla girişilecek işlerinizde gerçekçilikten uzaklaşmadan adımlar atmaya çalışın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde sosyal ortamlarınızda arkadaşlarınızla borç alışverişine girmemeniz gerekiyor. Bu süreçte arkadaşlarınızla olan parasal konuşmalarınıza da dikkat etmelisiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda salı günü duygularınız ve mantığınız arasında güzel köprüler kuracaksınız. Özel hayatınızda toplum önünde iletişimsel olarak kafanız karışık olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Herhangi bir anlaşmaya imza atmayın. Gözden kaçırdığınız bazı detaylar ileride başınıza sıkıntı açabilir. Keyfinizi yerine getirecek konuların peşinden gitmeye bakın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa parasal konularda, eğlence hayatınız, aşk hayatınız ya da çocuğunuzla ilgili olan harcamalarınızda birtakım yanılgılar, aldanmalar söz konusu olabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda birtakım hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz. Bir ev almayı ya da ev değiştirmeyi düşünüyorsanız, arada bir aracı varsa, yanıltıcı etkilere karşı dikkatli olun.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişimsel konularda görüşmeleriniz ve anlaşmalarınız varsa yapmamaya özen gösterin. Yanıltıcı etkiler altında olacaksınız. Bugün kafanız dağınık olabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi göstereceğiniz alanlarda salı günü iyi etkiler altındasınız. Parasal konularda yanıltıcı etkilere karşı dikkat edin. Ticaretle uğraşıyorsanız gözünüzü dört açın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev, aile ve yuvanızla ilgili konularda bu tarihte harekete geçmemelisiniz. Yine ailenizle olan ifadelerinizde, konuşmalarınızda bir şeyleri gözden kaçırıyorsunuz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde yanılgılara açıksınız. Onlara yardım etmek isteyebilirsiniz ama kararlarınızı net oluşturamama gibi etkilere karşı da dikkatli olmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gelecekte oluşacak bir iş için harekete geçerken parasal işlerinizde gerçekçi olmaya çalışın. Günlük iş ritminiz rahat akacak ve önemli işlerinizi kolay halledebileceksiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde bazı konuşmalar sizi yanlış yönlendirebilir ya da siz toplum önü işlerinizde kararsız davranabilirsiniz. Kafa karışıklıklarına karşı dikkatli olmalısınız.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.