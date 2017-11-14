Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (14 Kasım 2017)

AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Salı günü devreye giren Merkür-Neptün dik açısıyla kafamız karışık ve belirsiz olabilir. Her tür işimizde ve iletişimimizde kolay aldanmalara, yönlendirilmelere açık olabiliriz. Bir yandan da hayal gücümüz yüksek çalışacak. Sanatsal konularda yaratıcılığımız artabilir. Koşullar net olmayacağı için önemli işlerimizi ve anlaşmalarımızı bu tarihe denk getirmemeye çalışalım. Bu konularda temkinli davranmakta fayda var.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşüncelerinizde yanılma ihtimaliniz çok yüksek. Seyahat, eğitim, medya, hukuk ve yabancılarla girişilecek işlerinizde gerçekçilikten uzaklaşmadan adımlar atmaya çalışın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde sosyal ortamlarınızda arkadaşlarınızla borç alışverişine girmemeniz gerekiyor. Bu süreçte arkadaşlarınızla olan parasal konuşmalarınıza da dikkat etmelisiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda salı günü duygularınız ve mantığınız arasında güzel köprüler kuracaksınız. Özel hayatınızda toplum önünde iletişimsel olarak kafanız karışık olabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Herhangi bir anlaşmaya imza atmayın. Gözden kaçırdığınız bazı detaylar ileride başınıza sıkıntı açabilir. Keyfinizi yerine getirecek konuların peşinden gitmeye bakın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa parasal konularda, eğlence hayatınız, aşk hayatınız ya da çocuğunuzla ilgili olan harcamalarınızda birtakım yanılgılar, aldanmalar söz konusu olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda birtakım hayal kırıklıklarına açık olabilirsiniz. Bir ev almayı ya da ev değiştirmeyi düşünüyorsanız, arada bir aracı varsa, yanıltıcı etkilere karşı dikkatli olun.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel konularda görüşmeleriniz ve anlaşmalarınız varsa yapmamaya özen gösterin. Yanıltıcı etkiler altında olacaksınız. Bugün kafanız dağınık olabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi göstereceğiniz alanlarda salı günü iyi etkiler altındasınız. Parasal konularda yanıltıcı etkilere karşı dikkat edin. Ticaretle uğraşıyorsanız gözünüzü dört açın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev, aile ve yuvanızla ilgili konularda bu tarihte harekete geçmemelisiniz. Yine ailenizle olan ifadelerinizde, konuşmalarınızda bir şeyleri gözden kaçırıyorsunuz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde yanılgılara açıksınız. Onlara yardım etmek isteyebilirsiniz ama kararlarınızı net oluşturamama gibi etkilere karşı da dikkatli olmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecekte oluşacak bir iş için harekete geçerken parasal işlerinizde gerçekçi olmaya çalışın. Günlük iş ritminiz rahat akacak ve önemli işlerinizi kolay halledebileceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde bazı konuşmalar sizi yanlış yönlendirebilir ya da siz toplum önü işlerinizde kararsız davranabilirsiniz. Kafa karışıklıklarına karşı dikkatli olmalısınız.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

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Hande Kazanova