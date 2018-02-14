BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BU Sevgililer Günü’nde hayata fazlasıyla esnek ve geniş bir çerçeveden bakmayı başarabiliriz. Bize heyecan veren ve harekete geçiren ilişkilere, işbirliklerine ve girişimlere açık olacağız. Farklı kültürden insanlarla daha fazla ortak noktada buluşabilir, sosyalliğimizi artırabiliriz. Diğer yandan aşırı iyimserlikle tutamayacağımız sözler altına girmemeye özen gösterelim. Disiplinle ve mantıkla yolumuzda ilerlemeye çalışalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün arkadaşlarınızla beraber heyecanlı işlere kalkışabilirsiniz. Çevrenizi fikirlerinizle etkilemeniz zor olmayacak. Sevdiğiniz insanla biraz daha yakın olmaya çalışın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda sezgileriniz sizi esnek kılabilir. Bir işi kendi lehinize çevirerek görüşmelerinizi hızlandırabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla sosyal ortamlarda vakit geçirebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda üreteceğiniz çözümler şimdilik işinize yarayabilir. Arkadaşlarınız size sunacakları değişik fırsatlar ve alternatiflerle hayatınıza farklı işler katabilirler.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Cesur adımlar atma isteğiniz yüksek olabilir. Para idaresini kimse sizin kadar iyi yapamaz. Bu işin takdirini patronlarınızdan alabilirsiniz. Farklı olan her şey ilginizi çekebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda içiniz rahat olacak. Hayata keyifle bakmanız, rahatlamanız sizi esnek ve mutlu kılabilir. Birden fazla iş teklifiyle geleceğinizi şekillendirebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para alanlarınızda neler yapılması gerektiğini bileceksiniz. İşlerinizi iyi planlayın. Bugün, sevdiğiniz insanla yapacağınız kalıcı planlar sizi çok mutlu edebilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinize güvenen, hırslı yanlarınız ortaya çıkabilir. Ailevi konularda alacağınız kararlar etkili olacak. Özel hayatınızda işler tam da istediğiniz gibi gelişiyor, bunun tadını çıkarın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ilişkilerinizde ve ev hayatınızda yapılması gereken işlerinizde değişik çözümler üretmenin yollarını bulacaksınız. Sevdiğiniz insanla romantik planlar yapabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle yapılacak aktiviteler sizi mutlu edebilir. Yaratıcılığa dayalı işlerinizde iletişiminizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Aile hayatınızda huzuru bulabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınız için yapacağınız para konuşmaları sizi heyecanlandırabilir. Bir ev almayı düşünüyorsanız, bugün farklı teklifler her zamankinden daha çok ilginizi çekebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizi heyecanlandıran birçok şey gün içinde karşınıza gelebilir. Hayata umutla yaklaşmayı tercih edeceksiniz. Sevdiğiniz insanla çok önemli konuşmalar içine girebilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geri plandan yürüttüğünüz işlerinizde içgüdüsel olarak neyin, ne kadar ettiğini iyi tahmin edeceksiniz. Siz hayata keyifle ve umutla baktıkça işleriniz daha da güzelleşecek.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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