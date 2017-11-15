Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (15 Kasım 2017)

AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN ve yarın öğle saatlerine kadar Ay, Terazi burcunda dolaşıyor. Terazi burcu böbrekleri, kalça ve basenleri, bel bölgesini temsil ettiğinden böbreklerimizi ve idrar yollarımızı üşütmemeye özen göstermeliyiz. Evi havalandırmak, temizlik yapmak, cam silmek uzun süreli etki sağlayacaktır. İkili ilişkiler ön planda olacağından, ilişkilerimizi geliştirmek veya bitirmek için uygun günlerdeyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla göz önünde olacağınız ortamlarda sorunlara açık olacaksınız. Karşı tarafı biraz daha anlamaya çalışın. Toplum içinde sinirli olmamalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahatlerinizde veya eğitim alanlarında bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Duygusal anlamda zorlanmalarınız olacak. Özel hayatınızdaki insandan destek alın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aşk hayatınızda bazı sorunlar görülebilir. Duygusal konularda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Ortaklaşa para konularında ölçüyü iyi tutturmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi konular, özel hayatınızda zorlanmanıza yol açabilir. Alınganlıklarınızı geride bırakmalısınız. Özel hayatınızdaki güzel gelişmelere odaklanmalısınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşünceleriniz hızlı değişiyor. Bugün, çevreniz bu duruma ayak uydurmakta zorlanabilir. Arkadaşlarınızdan alacağınız bazı güzel haberler sizi çok mutlu edecek.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda kendinizi şanslı hissetmeli ve canınızın istediğini yapmaktan geri durmamalısınız. Bugün, iletişiminizi son derece canlı ve renkli tutacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla ilişkinizi zedeleyecek şeylerden kaçınmalısınız. Bugün, yalnız kalma isteğiniz yüksek olacak ama bunu gerçekleştiremeyebilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beklenmedik olayların yakın çevre ilişkilerinizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin. Gereksiz gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sıkıntılar yerine güzelliklere odaklanın.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınıza ve sosyal çevrenize karşı kendinizi sorumlu hissediyorsunuz. Sevdiğiniz insanla olan ilişkilerinizde sabırsızlık ve anlayışsızlık yüksek olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinize çok dikkat etmelisiniz. Tepkileriniz yüksek olabilir. Kafanıza takılan işlerinize çözüm bulabilirsiniz. Arkadaşlarınız keyfinizi yerine getirebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğitim ortamlarında veya uzakta bulunan insanlarla ilişkilerinizde sorunlar görülebilir. Herkesin sizi konuşacağı bu dönemde biraz rahatlamalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile ortamlarınızda mutlu etkiler altında olacaksınız. Gün içinde duygusal zorlanmalarınızı, yakın dostlarınıza ve arkadaşlarınıza yansıtabilirsiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

Hande Kazanova

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