BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN saat 13.47’de Boğa burcunda bir yeniay gerçekleşiyor. Maddi konular, kazanımlarımız, sahip olduklarımız konusunda önemli yeni kararlar alabiliriz. Bu yeniay zamanı Güneş ve Ay zorlu bir sabit yıldız olan Capulus’la birleşiyor. Önemli kararlarımızda enerjimizi düzgün kullanmak kolay olmayacak.

BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız, sezgili, sıcakkanlı, hayal gücü yüksek, duyarlı bir kişiliğe sahipsiniz. Karşı cinsin ilgisini çok kolay çekiyorsunuz. Doğaüstü konular, gizemli bilgiler ve edebiyat ilginizi fazlasıyla çekiyor. Toplumsal konularda, başarı sağlayacaksınız. Bu sene önemli değişimlere açık olun ve aceleci davranmayın.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yatırım yapacaksanız, önemli eşyalar alacaksanız, parasal girişimde bulunacaksanız yeniay ve sonrasında hareket etmelisiniz. Bodoslama adım atarsınız bunlar sizi zorlayabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu yeniay, hayatınızla ilgili önemli adımları başlatmak adına kullanmanız gereken bir fırsat. Enerjinizi kontrol ederek, sakin ve esnek olarak planlarınızı uygulamalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bilinçaltı temizliği yapmak, kötü alışanlıklarınızdan kurtulmak ve psikolojik yardım almanız açısından doğru bir dönem. Onun dışında dünyevi konularda harekete geçmemelisiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Takım çalışmalarınızı ve gelecek planlarınızı devreye sokabilirsiniz. Çevrenizle beraber yapacağınız işlerde yönlendirilmelere dikkat edin. Birtakım sorunlar karşınıza gelebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve kariyer atılımlarınız için bu yeniayı kullanabilirsiniz. Yine de hayalperest adımlarla girişimde bulunmamaya çalışın. Sakin olmak ve olaylara esnek yaklaşmak önemli olacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret ve medya alanlarında yeni açılımları hayatınıza taşıyabilirsiniz. Uzak akrabalarınızın hayatında önemli açılımlar söz konusu.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay ortak maddi konularda önemli kararlarınız ve başlangıçlarınız için sizi destekliyor. Kredi almak istiyorsanız veya bir borca girecekseniz doğru zaman. Fakat dikkatli olun.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda evliliğe adım atabilir, evlilik teklifi alabilir veya kararınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Taşınmayla ilgili konularda da harekete geçebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanında fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni alanlara açılmak istediğiniz işleriniz için önemli adımlar atabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili yapmanız gerekenler için harekete geçeceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız, çocuğunuz ve sanatsal işlerinizde alınacak kararları devreye sokacaksınız. İstediğiniz bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Düşüncesiz hareket etmemeye özen gösterin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızda evinizle ilgili yapılacak başlangıçlar ayağınıza gelebilir. Bu yeniayda enerjinizi kontrol etmelisiniz. Çevrenizle ilgili önemli değişikliklere açık olmalısınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Satış-reklama yönelik işlerinizde önemli başlangıçlarınız için destekleneceksiniz. Fakat yine de temkinli olun ve ipleri sıkı tutun. Yakın çevrenizle bağlarınız değişmeye başlıyor.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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