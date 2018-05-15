BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN saat 13.47’de Boğa burcunda bir yeniay gerçekleşiyor. Maddi konular, kazanımlarımız, sahip olduklarımız konusunda önemli yeni kararlar alabiliriz. Bu yeniay zamanı Güneş ve Ay zorlu bir sabit yıldız olan Capulus’la birleşiyor. Önemli kararlarımızda enerjimizi düzgün kullanmak kolay olmayacak.
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN doğduysanız, sezgili, sıcakkanlı, hayal gücü yüksek, duyarlı bir kişiliğe sahipsiniz. Karşı cinsin ilgisini çok kolay çekiyorsunuz. Doğaüstü konular, gizemli bilgiler ve edebiyat ilginizi fazlasıyla çekiyor. Toplumsal konularda, başarı sağlayacaksınız. Bu sene önemli değişimlere açık olun ve aceleci davranmayın.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yatırım yapacaksanız, önemli eşyalar alacaksanız, parasal girişimde bulunacaksanız yeniay ve sonrasında hareket etmelisiniz. Bodoslama adım atarsınız bunlar sizi zorlayabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu yeniay, hayatınızla ilgili önemli adımları başlatmak adına kullanmanız gereken bir fırsat. Enerjinizi kontrol ederek, sakin ve esnek olarak planlarınızı uygulamalısınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bilinçaltı temizliği yapmak, kötü alışanlıklarınızdan kurtulmak ve psikolojik yardım almanız açısından doğru bir dönem. Onun dışında dünyevi konularda harekete geçmemelisiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Takım çalışmalarınızı ve gelecek planlarınızı devreye sokabilirsiniz. Çevrenizle beraber yapacağınız işlerde yönlendirilmelere dikkat edin. Birtakım sorunlar karşınıza gelebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve kariyer atılımlarınız için bu yeniayı kullanabilirsiniz. Yine de hayalperest adımlarla girişimde bulunmamaya çalışın. Sakin olmak ve olaylara esnek yaklaşmak önemli olacak.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret ve medya alanlarında yeni açılımları hayatınıza taşıyabilirsiniz. Uzak akrabalarınızın hayatında önemli açılımlar söz konusu.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniay ortak maddi konularda önemli kararlarınız ve başlangıçlarınız için sizi destekliyor. Kredi almak istiyorsanız veya bir borca girecekseniz doğru zaman. Fakat dikkatli olun.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda evliliğe adım atabilir, evlilik teklifi alabilir veya kararınızı uygulamaya koyabilirsiniz. Taşınmayla ilgili konularda da harekete geçebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanında fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni alanlara açılmak istediğiniz işleriniz için önemli adımlar atabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili yapmanız gerekenler için harekete geçeceksiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınız, çocuğunuz ve sanatsal işlerinizde alınacak kararları devreye sokacaksınız. İstediğiniz bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Düşüncesiz hareket etmemeye özen gösterin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda evinizle ilgili yapılacak başlangıçlar ayağınıza gelebilir. Bu yeniayda enerjinizi kontrol etmelisiniz. Çevrenizle ilgili önemli değişikliklere açık olmalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Satış-reklama yönelik işlerinizde önemli başlangıçlarınız için destekleneceksiniz. Fakat yine de temkinli olun ve ipleri sıkı tutun. Yakın çevrenizle bağlarınız değişmeye başlıyor.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.