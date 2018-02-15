BAŞIMIZA NELER GELECEK?

İş görüşmelerimiz, toplantılarımız ve bağlantılarımız açısından keyifli bir gün geçirebiliriz. Kendimizi geliştirebilir, büyük resmi görebilir ve küçük ayrıntılar yerine hayatı geniş açıdan yakalayabiliriz.

Tekliflere ve güzel fırsatlara açık bir gün bizi bekliyor. Ayrıca fikirlerimizde farklı ve değişik olan bize daha cazip gelebilir. Önemli bir teklifle karşılaşırsak yarın oluşacak tutulma sonrasında karar vermemeye özen gösterelim.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün değişik düşünceleriniz daha fazla ön plana çıkabilir. Sosyal ortamlarınızda farklı konuların, konuşma ve görüşmelerin üzerine eğilebilirsiniz. Gizli olaylar ilginizi çekecek.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer hayatınızla ilgili fırsat dolu teklifler alabilirsiniz. Farklı yaklaşımlar iş hayatınızda öne çıkmanızı sağlarken, yaptıklarınızdan alacağınız keyif sizi yukarılara taşıyacak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hem eğitim konusundaki hem seyahate dayalı işlerinizdeki gelişmeler sizi mutlu edebilir. Medyada veya sanata dayalı bir işte çalışıyorsanız önemli bir teklifle karşılaşabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi anlamda çok fazla bağımsız hareket edemeyeceksiniz. İş alanında farklı parasal destekler alabilirsiniz. Mal veya mülklerin paylaşılması gibi konular gündemde olabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal yönlerinizi dış ortamlara bağlı işlerinizde gösterebilirsiniz. İletişim konusunda olumlu bir gün geçireceksiniz. Sevdiğiniz insanla yapacağınız kısa vadeli planlar güldürebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir iş teklifi alabilir veya işinizde güzel bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Ortak parasal konularda alternatiflerle karşılaşabilirsiniz. İş hayatınız için parasal fonlar yaratabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda turnayı gözünden vurabilirsiniz. Uzun zamandır bir ilişkiniz varsa sevdiğinizle ilişkinizi tazeleyebilirsiniz. Farklı olan her şeye bu dönemde yer açmalısınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev hayatınızda beklenmedik bir gün sizi bekliyor. Sizi şaşırtacak durumlara hazırlıklı olun. Sevdiklerinizi evinizde ağırlamak, aile büyüklerinizle bir arada olmak önem kazanabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel ilişkilerinizden gelecek teklifler hayatınıza heyecan katabilir. Öğrenmeyi seveceksiniz. Aşk hayatınızda farklı ve değişik kısa vadeli planlar gününüzü fazlasıyla renklendirebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, kariyerinizde emin ve güzel adımlarla ilerleyeceksiniz. Hayatın size sunduklarına minnet duyacaksınız. Parasal işlerinizde şanslı açılımlar altında olacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Farklı yaklaşımlarınızla işlerinizde dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Eğitime dayalı konularda hayat sizi destekleyecek. İyimserliğinizle her işin altından rahatlıkla kalkacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Şanslı etkileriniz var ama kafanızı tam olarak toparlamış değilsiniz. Paraya dayalı beklenmedik konuşmalar içine girebilirsiniz. Güzel açılımlarınız var, fırsatları değerlendirin.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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