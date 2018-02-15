BAŞIMIZA NELER GELECEK?
İş görüşmelerimiz, toplantılarımız ve bağlantılarımız açısından keyifli bir gün geçirebiliriz. Kendimizi geliştirebilir, büyük resmi görebilir ve küçük ayrıntılar yerine hayatı geniş açıdan yakalayabiliriz.
Tekliflere ve güzel fırsatlara açık bir gün bizi bekliyor. Ayrıca fikirlerimizde farklı ve değişik olan bize daha cazip gelebilir. Önemli bir teklifle karşılaşırsak yarın oluşacak tutulma sonrasında karar vermemeye özen gösterelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün değişik düşünceleriniz daha fazla ön plana çıkabilir. Sosyal ortamlarınızda farklı konuların, konuşma ve görüşmelerin üzerine eğilebilirsiniz. Gizli olaylar ilginizi çekecek.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer hayatınızla ilgili fırsat dolu teklifler alabilirsiniz. Farklı yaklaşımlar iş hayatınızda öne çıkmanızı sağlarken, yaptıklarınızdan alacağınız keyif sizi yukarılara taşıyacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hem eğitim konusundaki hem seyahate dayalı işlerinizdeki gelişmeler sizi mutlu edebilir. Medyada veya sanata dayalı bir işte çalışıyorsanız önemli bir teklifle karşılaşabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi anlamda çok fazla bağımsız hareket edemeyeceksiniz. İş alanında farklı parasal destekler alabilirsiniz. Mal veya mülklerin paylaşılması gibi konular gündemde olabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal yönlerinizi dış ortamlara bağlı işlerinizde gösterebilirsiniz. İletişim konusunda olumlu bir gün geçireceksiniz. Sevdiğiniz insanla yapacağınız kısa vadeli planlar güldürebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir iş teklifi alabilir veya işinizde güzel bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. Ortak parasal konularda alternatiflerle karşılaşabilirsiniz. İş hayatınız için parasal fonlar yaratabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda turnayı gözünden vurabilirsiniz. Uzun zamandır bir ilişkiniz varsa sevdiğinizle ilişkinizi tazeleyebilirsiniz. Farklı olan her şeye bu dönemde yer açmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev hayatınızda beklenmedik bir gün sizi bekliyor. Sizi şaşırtacak durumlara hazırlıklı olun. Sevdiklerinizi evinizde ağırlamak, aile büyüklerinizle bir arada olmak önem kazanabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel ilişkilerinizden gelecek teklifler hayatınıza heyecan katabilir. Öğrenmeyi seveceksiniz. Aşk hayatınızda farklı ve değişik kısa vadeli planlar gününüzü fazlasıyla renklendirebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, kariyerinizde emin ve güzel adımlarla ilerleyeceksiniz. Hayatın size sunduklarına minnet duyacaksınız. Parasal işlerinizde şanslı açılımlar altında olacaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farklı yaklaşımlarınızla işlerinizde dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Eğitime dayalı konularda hayat sizi destekleyecek. İyimserliğinizle her işin altından rahatlıkla kalkacaksınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şanslı etkileriniz var ama kafanızı tam olarak toparlamış değilsiniz. Paraya dayalı beklenmedik konuşmalar içine girebilirsiniz. Güzel açılımlarınız var, fırsatları değerlendirin.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.