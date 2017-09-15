BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün gökyüzünde devreye giren Merkür-Mars kavuşumuyla, fikirlerimiz keskin ve hızlı olabilir. Zaman zaman düşüncesizce hareket edebiliriz. Çevremizdeki insanlara karşı eleştirinin dozunu artırabilir, agresif ve sert tutumlar altında olabiliriz. Sevdiklerimizi çok hırpalamadan daha anlayışlı etkilerle yolumuzda ilerlemeye çalışalım. Empatiyi hayatımızın merkezine oturtmaya özen gösterelim.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzak yerlerde sağlığınıza dikkat edin. İş ve hizmet alanlarınızdaki sıkıntılara sert tepkiler vermeye açıksınız. Günlük işlerinizde hızlı ve düşüncesiz davranabilirsiniz. Hayatın keyfine odaklanın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, sevdiklerinize karşı sert konuşmalar ve çıkışlar devrede olabilir. Çocuğunuza veya sevdiğiniz insana karşı sabırsızlıklarınızı törpüleyin. Aile yaşantınızdaki stresleri halletmeye çalışın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sinirleriniz tepenizde olacak. Çevrenizle olan iletişiminizde biraz daha sakin olmaya çalışın. Her şeye çok çabuk tepki verebilirsiniz. Başka insanların söylediklerini yapmak istemeyebilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki hayatı sizinle paylaşan insanlara karşı sinirli ve agresif söylemlerden kaçının. Hızlı olacak ve hızlı davranmak isteyeceksiniz. Maddi konularda bazı stresleri halletmeniz gerekecek.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda veya işlerinizde çok çabuk tepki vermeye meyilli olabilirsiniz. Hayatın tadını çıkarmak kolay olmayabilir. Çevrenizdeki insanlara karşı sabırsızlığınızı kontrol etmeye çalışın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda yer alan güvensizlikler ve sıkıntılar, hızlı ve düşüncesiz hareket etmenize neden olabilir. Kendinizi ifade ederken dikkati elden bırakmayın. Olayları gere- ğinden fazla büyütebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçinizde biriktirdikleriniz veya yaşadıklarınızdan dolayı kendinize çok fazla yüklenmemeye çalışın. Sosyal ortamlarda dengeyi iyi sağlarsanız, sıkıntı yaşadığınız konuları aşmanız kolay olabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda, arkadaş- larınızla iletişiminizde agresif tutumlardan uzak durmaya çalışmalısınız. Kendinizi sosyal ortamlarda frenlemeye çalışmalısınız. Evde durmak istemeyeceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Göz önünde olacağınız ortamlarda sinirli, hızlı ve düşüncesiz olabilirsiniz. Ailenize ve sevdiklerinize karşı aşırı eleştiriden uzak durun. Bazı konuları gereğinden fazla uzatmak sizi zorlayabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dış ortamlarda, sizi az tanıyan insanlarla olan diyaloglarınızda düşünceli olmaya çalışın. Agresif tutumlarınızdan kaynaklı olarak etrafınızı bunaltmayın. Kontrolü azaltmak işe yarayabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortak parasal konularda eşinizle veya partnerinizle konuşmalarınıza dikkat edin. Vereceğiniz kararlarda düşüncesiz adımlar atmayın. Aranızdaki sevgi bağlarını güçlendirmeye çalışın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insana, hayatı paylaştı- ğınız kişilere karşı sinirli ve agresif olmayın. Onlar size karşı ters davranırsa durum ve olayları sakinlikle karşılayın. Günlük işleriniz üzerinizde stres yaratabilir.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
- Hande Kazanova
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