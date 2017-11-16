Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (16 Kasım 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN gökyüzünde oluşan Venüs-Neptün olumlu açısıyla oldukça romantik, yardımsever ve sevgi dolu etkilere açık olacağız. Sanatsal işlerimizde yaratıcılığımız artarken, sevdiklerimizle geçirilecek güzel vakitler hayattan alacağımız keyfin yükselmesini sağlayacak. Hafta başında aldığımız güzel etkileri, bugün daha keyifli ve olumlu bir forma sokabiliriz. Günün tadını çıkarmalıyız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizi anlayacak bir partnerle mutlu olabilirsiniz. Gizemli hareket etmek istediğiniz konularda hayat size yardım edecek. Değişiminiz insanların ilgisini çekecek.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile ortamlarınızda enerjiniz tam da istediğiniz gibi çalışacak. Vaktinizi evinizde harcasanız bile, özel hayatınızda romantik ve sevgi dolu etkileşimleriniz olacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beraber çalıştığınız insanlara, geleceklerini düzenlemeleri konusunda yardımcı olabilirsiniz. İş alanlarınızda insanlar sizin için önemli fedakârlıklarda bulunacak.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel ilişkilerinizde çok romantik etkiler altındasınız. Tanımadığınız insanlar için bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Çıkacağınız bir seyahat güzel geçebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatında barışı sağlayıp mutluluğunuzu artırabilirsiniz. Bu aralar vaktinizi evinize harcamak istiyorsunuz. Sevdiğiniz insanla romantizm yaşayacaksınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizle yapacağınız ortaklaşa planlar devrede olacak. Romantik etkiler altında olacaksınız. Etrafınızdaki insanlardan duyacaklarınız sizi hareketlendirebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yanında çalıştığınız veya yanınızda çalıştırdığınız insanlara karşı maddi yönden anlayışlı olabilirsiniz. Yardımsever tavırlarınız size para kazandırabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğinize yönelik işlerinizde kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bu sevgi dolu yaklaşım, aşk hayatınızda da yelkenleri çabuk suya indirmenize neden olacak.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizden çeşitli yardımlar görebilir, zorlandığınız konuları kendi lehinize çevirebilirsiniz. Aile hayatınızda kendinizi huzurlu ve rahat hissedeceksiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sizden yardım bekleyen kişilere, sosyal çevrenizin kapılarını aralayabilirsiniz. Başka insanlar için bir şeyler yapmak size kendinizi çok iyi hissettirecek.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi fikirlerinizin peşinden gitmelisiniz. Kuracağınız güzel ilişkilerin karşılığını parasal olarak alacaksınız. Etrafınıza yardım etme isteğiniz güzel sonuçlar verecek.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli işlerde yaratıcılığınız göz kamaştıracak. Bu aralar motivasyonunuzu para üzerinden sağlayabilirsiniz. Seyahat ve dış ortamlarda güzel sonuçlar alabilirsiniz.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
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