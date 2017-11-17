BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN devreye giren Merkür-Mars olumlu açısıyla kolay harekete geçecek ve işlerimizi halletmek isteyeceğiz. Düşüncelerimizi etkili bir şekilde eyleme geçirmek için uygun bir gün olacak. Karar vermek ve başlangıç yapmak için yarın öğle saatlerinde oluşacak yeniayı beklemeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ay kapandığı için, parasal işlerinizde almanız gereken kararlar varsa hafta başına bırakmanız yerinde olabilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda rahat hareket edeceksiniz. Özel hayatınızda adım atmak için yarın oluşacak yeniayı bekleyin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yaratıcılığa dayalı işlerinizde fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Olaylar karşısında çok hızlı hareket edeceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde aile hayatınız için yapılması gereken işlerinizde pire gibi olabilirsiniz. Birikmiş işlerinizi halledebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı işlerinizde yaratıcılığınız göz doldurabilir. Etrafınızdaki insanları eylemlerinizle etkileyeceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile hayatınızda fikirlerinizi dile getireceksiniz. Parasal yatırımlarınızı ve birikimlerinizi ailenizle paylaşacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel işlerde harekete geçmek kolay olabilir. Fikirleriniz ve yapacaklarınızla çevrenizi etkileyeceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önünüze önemli bir anlaşma gelirse yarın oluşacak yeniay sonrası karar verin. Hayatınızda birçok sürpriz var.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Fikirleriniz onay görebilir. İnsanları etkileyebilir ve işleriniz için etrafınızdaki herkesi harekete geçirebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşündüklerinizi eyleme geçirmek kolay olacak. Duyacağınız bazı önemli konuşmaları kendi lehinize çevireceksiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizle yapacağınız konuşmalar, gelecek adımlarınızı hızlandırabilir. Seyahat planları devreye girecek.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde atacağınız adımlar ortak parasal konularda size büyük avantaj sağlayabilir. İşlerinizde etkili olacaksınız.

BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız çok yönlü, hisleri kuvvetli ve girişken bir insansınız. Çabuk sıkılıyorsunuz, konsantre olmayı öğrenmelisiniz. Çekiciliğinizle toplum içinde çabuk dikkat çekiyorsunuz. Bu yıl, önemli adımlarınızda destekleniyorsunuz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN

Hande Kazanova

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