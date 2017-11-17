BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN devreye giren Merkür-Mars olumlu açısıyla kolay harekete geçecek ve işlerimizi halletmek isteyeceğiz. Düşüncelerimizi etkili bir şekilde eyleme geçirmek için uygun bir gün olacak. Karar vermek ve başlangıç yapmak için yarın öğle saatlerinde oluşacak yeniayı beklemeliyiz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ay kapandığı için, parasal işlerinizde almanız gereken kararlar varsa hafta başına bırakmanız yerinde olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda rahat hareket edeceksiniz. Özel hayatınızda adım atmak için yarın oluşacak yeniayı bekleyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaratıcılığa dayalı işlerinizde fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz. Olaylar karşısında çok hızlı hareket edeceksiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde aile hayatınız için yapılması gereken işlerinizde pire gibi olabilirsiniz. Birikmiş işlerinizi halledebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişime dayalı işlerinizde yaratıcılığınız göz doldurabilir. Etrafınızdaki insanları eylemlerinizle etkileyeceksiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev ve aile hayatınızda fikirlerinizi dile getireceksiniz. Parasal yatırımlarınızı ve birikimlerinizi ailenizle paylaşacaksınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişimsel işlerde harekete geçmek kolay olabilir. Fikirleriniz ve yapacaklarınızla çevrenizi etkileyeceksiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önünüze önemli bir anlaşma gelirse yarın oluşacak yeniay sonrası karar verin. Hayatınızda birçok sürpriz var.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fikirleriniz onay görebilir. İnsanları etkileyebilir ve işleriniz için etrafınızdaki herkesi harekete geçirebilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Düşündüklerinizi eyleme geçirmek kolay olacak. Duyacağınız bazı önemli konuşmaları kendi lehinize çevireceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizle yapacağınız konuşmalar, gelecek adımlarınızı hızlandırabilir. Seyahat planları devreye girecek.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde atacağınız adımlar ortak parasal konularda size büyük avantaj sağlayabilir. İşlerinizde etkili olacaksınız.
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN doğduysanız çok yönlü, hisleri kuvvetli ve girişken bir insansınız. Çabuk sıkılıyorsunuz, konsantre olmayı öğrenmelisiniz. Çekiciliğinizle toplum içinde çabuk dikkat çekiyorsunuz. Bu yıl, önemli adımlarınızda destekleniyorsunuz.
HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.