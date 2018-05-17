AY BİZE NELER FISILDIYOR?
BU gece geç saatlere kadar Ay, İkizler burcunda olacak. Romatizma problemi olanlar dikkat etmeli ve problemli bölgeyi rüzgârdan korumalı. Beslenmede yağ günleri olduğundan, yağlı yiyecekler tüketme ihtiyacı hissedebiliriz. Yeni insanlarla tanışmak ve bağlantı kurmak için harika bir gün bizi bekliyor.
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN doğduysanız candan, anlayışlı, başarılı ve sosyal bir kişiliğe sahipsiniz. Sanata olan düşkünlüğünüz çok fazla. Güzel ve hoş olan her şeyden fazlasıyla etkileniyorsunuz. Bir amacı olduğunda gerçekleşmesi için elinden geleni yapanlardansınız. Bu sene, işlerinizde çok hızlı gelişmeler yaşanabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda sağlam adımlarla ilerlemek istiyorsunuz. Bugün, parayla ilgili çok önemli görüşmeler gündeme gelebilir. Duygusal dalgalanmalara açık olacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi ve yapacaklarınızı önemsemeniz gerekiyor. Arkadaşlarınızı yapacağınız işlerin içine dahil etmelisiniz. Hayatınızdaki yenilikleri mutlulukla ve umutla karşılamaya çalışın.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olaylara ve kişilere mesafeli yaklaşmanız gereken bir dönemdesiniz. Her şeyi gözlemlemelisiniz. Duygusal hayatınızda durumları toparlayıcı yaklaşımlar size kazandırabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle kolay anlaşırken, yabancılarla yapılacak her türlü işte kafanız biraz dağınık olabilir. Dengesizliklerinizi çok iyi kontrol edin ve savunmacı davranmayın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi bazı konularda şanslı, bazı konulardaysa yetersiz görebilirsiniz. İyi bir idare mekanizmasıyla olaylar kontrolünüzde olacak. Kariyerinize odaklanmanız gerekiyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğinize yönelik adım atmak istediğiniz konularda hızlı ve etkili kararlar verebilirsiniz. Partnerinizle seyahat veya tatil fırsatlarına yeşil ışık yakmak ruhunuza iyi gelebilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değişik yerlerde bulunma isteğiniz yüksek olacak. Bir konuşma parasal açıdan sizi sıkıştırabilir. Dış ortamlarda aklınıza takılan düşünceleri iyice tarttıktan sonra dillendirmelisiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkaları için yapmak zorunda olduğunuz işler, kendi vaktinizden çalmanıza neden oluyor. Sosyal ortamlarda bulunmak, arkadaşlarınızla konuşmak sizi rahatlatabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yalnız olmak istemiyorsunuz ama yine de partnerinizle olan ilişkilerinizde çok çabuk su kaynatıyorsunuz. Bugün, kalabalık yerlerde ve farklı ortamlarda keyfiniz artabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sanatsal alanlarda göreceğiniz anlayış ve destek tam olabilir. Bugün işlerinizi tamamlarsanız önünüzdeki günlere hazırlıklı girersiniz. Sağlığınızı kuvvetli tutmaya gayret etmelisiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanla yapılan seyahat planları enerjinizi rahatlatıyor. Sorumluluklarınızdan ancak bu şekilde kurtulacağınızı biliyorsunuz. Kafanıza göre harcama yapmaya yatkınsınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük işlerinizi hemen hallederek vaktinizi kendinize ayırabilirsiniz. Evinizde misafir ağırlamak hoşunuza gidebilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda enerjiniz çabuk düşebilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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