BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN sabaha karşı Oğlak burcunda bir yeniay oluşuyor. İşimiz veya sorumluluklarımızla ilgili önemli kararlar devreye girebilir. Yeni başlangıçlar için harekete geçebiliriz. Hedeflerimize odaklanabilir, bize maddi yönden güvence ve fayda sağlayacak işlerimizi devreye sokabiliriz.
Birkaç gün daha bekledikten sonra önemli işlerimiz için harekete geçelim. Kalıcı işler ve ilişkiler kurmak anlamında bu yeniayı kullanalım.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniay kariyer alanlarınızda oluşacak. Yeni başlangıçlar ve kararlar gündeme gelebilir. Önemli iş projelerinizi ve planlarınızı bu dönemde uygulamaya özen göstermelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu yeniay sizin yabancı ortaklı işler, seyahat, eğitim, hukuk, medya ve ticaret alanlarınızda meydana gelecek. Bu alanlarda başlangıçlar yapabilir ve yeni kararlar alabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanın veya eşinizin para durumuyla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Parasal konularda önemli kararlarınızı ve anlaşmalarınızı bu tarihten sonra yapmaya bakın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evlilik ve ortaklı işler hanenizde oluşan yeniay bu konularda yeni kararları hayatınıza taşıyabilir. Evlilikle ilgili alacağınız kararlarda, güzel ve sağlam etkiler altında olacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş anlaşmalarınızı, başvurularınızı ve görüşmelerinizi bugünden sonraki 15 gün içinde yapmak size başarı sağlayabilir. Sağlığınızla ilgili konular için de harekete geçebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sanatla uğraşıyorsanız, bir proje size uzun vadede kazandıracak. Çocuğunuzla ilgili kararlarınızı da devreye sokabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizle ilgili yeni düzenlemeleri ve kararları, bugünden itibaren hayatınıza sokabilirsiniz. Ev alım, satım, kiralama gibi işlerinizi bu tarihten sonra halledebilirsiniz
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Akrabalarınızın hayatıyla ilgili konularda yeni kararlar gündeme gelebilir. Satışa, reklama veya pazarlamaya dayalı işlerinizde görüşmelerinizi rahatça halledebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para evinizde oluşan yeniayla beraber maddi anlamda atılımlarınız varsa çok uygun bir döneme giriyorsunuz. Parayla ilgili sorumluluklarınız bu süreç içerisinde artabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünden sonra 15 gün boyunca, her türlü karar ve başlangıçlarınızı uygulayacağınız bir dönem içinde olacaksınız. Kalbinize ve amaçlarınıza uygun işlerinizi başlatabilirsiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeniay, sizin kadersel alanınızda gerçekleşecek. Planlarınız için mümkün olduğunca beklemeli ve değişmesi gereken amaçlarınızı mutlaka gözden geçirmelisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni insanlarla tanışabilir, arkadaşlarınızla beraber önemli kararlar alabilirsiniz. Öte yandan, arkadaşlarınızın hayatındaki kararlara göre hareket etmek durumunda da kalabilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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