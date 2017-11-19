Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (19 Kasım 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN oluşan Mars- Plüton dik açısıyla güçlü insanlarla aramızdaki enerji bizi zorlayabilir. Birtakım sıkıntı ve sorunlar yaşamaya açık olacağız.
Tehlikeli yerlerden ve ortamlardan uzak durmaya özen göstermeliyiz. Enerjimizi yeri geldiğinde iyi kontrol etmeliyiz. Defansif, agresif ve sert etkilere karşı dikkatli olmalıyız. Gün içinde ne yaşarsak yaşayalım sinirlerimize hâkim olmaya ve kalp kırmamaya çalışalım.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Toplum içinde olacağınız ortamlarda, fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Sinirlerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tanımadığınız veya az samimi olduğunuz insanlarla fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Enerjinizi iyi kontrol etmeniz gerekebilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insana karşı gizli tutkularınız devreye girerse, sürtüşmeler yaşanabilir. Bugün, birbirinizi zorlamayı seveceksiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İnatlaşmak için uygun bir gün olmayacak. Güç çekişmeleri sizi zorlayabilir. Bugün, öfkenizi ve enerjinizi çok iyi kontrol etmelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş arkadaşlarınızla oluşacak güç çekişmelerine dikkat etmelisiniz. Enerjinizi başkaları üzerinde kontrolsüzce kullanabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz kişiyle sahip olduklarınız konusunda yarışa girmeyin. Sakin olmaya çalışın ve enerjinizi pozitif alanlara yönlendirin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, ailevi ilişkilerinizde zorlanmalar oluşabilir. Davranışlarınızı gözden geçirmeli, tehlikeli durumlardan uzak durmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güç çekişmeleri gündeme gelebilir. Enerjinizi kontrol etmekte zorlanabilir, bazı konuşmalara dürtüsel tepkiler verebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaş ilişkilerinizde parasal konuları kafanıza fazla takmayın. Parasal meseleler yüzünden öfke patlamaları yaşayabilirsiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalabalık ortamlarda ego sürtüşmelerine dikkat edin. İnatçı yapınızla aile hayatınızda ve toplum içinde restleşmelere açıksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahatlerde olumsuzluklar yaşamaya müsait olacaksınız. Enerjinizi iyi kontrol etmeye çalışın ve olumsuzlukları üzerinize çekmeyin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaş ortamlarınızda fikir ayrılıkları yaşanabilir. Yaptığınız bir işte sorunlar ortaya çıkabilir. Etrafınıza karşı acımasız olmayın.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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