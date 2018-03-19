HAFTAYA BAKIŞ
HAFTAYA girişimlerimize odaklanarak başlıyoruz. Yarın Güneş, Koç burcuna geçiyor. 1 ay boyunca kimliğimizde cesur, ateşli, atak ve girişimci yönler ortaya çıkabilir. Cuma günü Merkür geriliyor. 3 hafta boyunca iletişim sıkıntılarına açık olacağız. Cumartesi günü sinirli ve agresif yapımızı kontrol etmeye çalışmalıyız.
BUGÜN DOĞANLAR
Bug ün doğduysanız, keyifli, anlayışlı, cömert ve insanları önemseyen birisiniz. Akıllısınız ve sizi mutlu edecek işin peşinden koşuyorsunuz. Ailenize karşı güçlü bir bağınız var. Sosyalliği ve güzel ortamları sevdiğinizden iyi giyinmek, gezmek ve değişik yerler görmek hoşunuza gidiyor. Bu sene maddi konularda çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusal olarak farklı bir gün geçirebilirsiniz. Dinlenmeye ihtiyaç duyduğunuz bu dönemde, değişik konular ilginizi çekecek. Hayatınızda kendinize ve yapacaklarınıza yer açın.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde biraz isteksiz olabilirsiniz. Kendinize aşırı yüklenmemeniz gerekiyor. İş alanlarınızda güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız. Çevrenizdeki insanlar sizi iyileştirebilirler.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda duygusal olarak farklı bir gün sizi bekliyor. Değişik davetler devreye girebilir. Geleceğiniz adına şanslı bir dönemdesiniz. Çevrenizden destek göreceksiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda farklı düşüncelerle hareket edeceksiniz. Toplum içinde kolay sıkılabilirsiniz. Bugün tanışacağınız ve bir araya geleceğiniz insanlar size farklı kapılar açabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Az tanıdığınız insanların yanında farklı bir gün sizi bekliyor. Seyahatlerde çabuk sıkılabilirsiniz. Yine de farklı insanlardan alacağınız güzel enerjiler sizi mutlu edebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ortaklaşa para konularınız devreye girecek. Ödemelerinizde, vergi konularında ve para alışverişlerinde farklı etkilerle karşılaşabilirsiniz. Duygu iniş çıkışlarınız yüksek olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda çabuk karar değiştirmeye meyilli olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın hayatına göre hareket edeceksiniz. Bugün, iş alanlarınızdaki yoğunluklarınız sizi yoracak.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusal olarak çabuk fikir değiştirmeniz, iş arkadaşlarınızın sizi anlamasını zorlaştırabilir. Diğer yandan anlayışlı ve sevgi dolu olabilirsiniz. Hızlanan aktivitelerinizi dengeleyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda farklı duygular içinde olabilirsiniz. Değişik aktiviteler veya sportif faaliyetler ilginizi çekebilir. Sevdiğiniz insanla paylaşımlarınız yüzünüzü güldürecek.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde evde vakit geçirseniz bile farklı işler içinde olmaya çalışın. Sevdikleriniz sizi anlamakta zorlanacak. Diğer yandan şefkatli ve anlayışlı yönlerinizi de görebilirler.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ani çıkışlarınız veya çabuk sıkılmanız ilişkilerinizde insanların sizi anlamasını zorlaştırabilir. Bu konuda dikkatli olun. Diğer yandan kısa bilgileri, yolculukları seveceksiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda beklenmedik tavırlar sergileyebilir, güzel şanslar yakalayabilirsiniz. Kendinizi zor durumlara sokmadıkça, hayat size beklediğiniz sonuçları verebilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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