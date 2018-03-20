BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN Güneş, Koç burcuna geçecek. 1 ay boyunca kimliğimizde cesur, atak, lider, sosyal ve güçlü taraflarımızı ortaya çıkarabilir. Hayat enerjimiz yükselecek. Aşağıdaki yorumlar Güneş’in 1 ay boyunca sizi hangi alanlarda etkileyeceğine dair. Lütfen yükselen burcunuzu da okuyun.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Enerjiniz yükselecek. Girişimleriniz adına olumlu bir dönem başlıyor. Kendinize olan güveniniz artacak. Yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güneş, kadersel alanınızda hareket etmeye başlıyor. Kişisel girişimleriniz ve başlangıçlarınız adına hareket etmemeye, adım atmamaya özen gösterin

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önümüzdeki 1 ay boyunca sosyal çevrenizde, organizasyonlarda, grupsal işlerde ve arkadaşlıklarınızda çok önemli sorumluluklar üstleneceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi kariyer alanlarınızda göstereceksiniz. Üzerinize gerekenden daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Hırsınızı işinize kaydıracaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kimliğinizi, yabancı ortaklı işler, medya, seyahat, ticaret, eğitim ve hukuk alanlarında ortaya koyabilirsiniz. Bu alanlarda şartlar sizin lehinize olacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gizemli ve ruhani konuların ilginizi çekeceği bir döneme giriyorsunuz. Bu süreçte sizi dönüştürecek ve değiştirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kimliğinizi özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde ve ortaklı işlerinizde göstermeye başlıyorsunuz. Şartlar çoğunlukla karşı tarafın elinde olabilir

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Sorumluluklarınız artıyor. Daha fazla çalışacak, daha fazla iş yükünü omuzlarınızda taşıyacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

1 ay boyunca hayatı daha çok keyifli yönleriyle algılayabilirsiniz. Aktivitelerde ve sportif faaliyetlerde ölçülü bir şekilde kendinizi gösterebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizin sizin için her şeyden önemli olacağı bir dönem beşlıyor. Evinizle ilgili konularla, ev alım-satım-kiralama gibi işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, ulaşım, ticaret, öğrenim veya bilgisayar alanlarında bir işiniz varsa kendinizi göstereceksiniz. İşleriniz hızlanacak.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para konuları sizin için önemli olacak. Kendinizi rahatça göstereceğiniz bu dönemde meyveleri toplamaya, kazancınızı artırmaya başlayacaksınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER