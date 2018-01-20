BAŞINIZA NELER GELECEK?

BUGÜN itibarıyla Güneş, Kova burcuna geçecek. 1 ay boyunca bireysel yanlarımızı ön plana çıkaracak. Bu dönem içerisinde grup çalışmalarımızı artırabiliriz ve yeni insanlarla tanışmak önemli olabilir. Kova, ikizler ve Terazi burçları rahat etkiler altına girmeye başlıyor. Koçlar ve Yaylar bu dönemden olumlu etkilenecek.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizde etkin rol gösterecek ve önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. İşten elde edilen gelirlerinizi artırmak için daha fazla çalışabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanında kendinizi göstermeye başlayacaksınız. Bu yüzden üzerinize gerekenden daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Hırsınızı işinize kaydıracaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yabancı ortaklı işler, medya, seyahat, ticaret, eğitim veya hukuk alanlarında şartlar sizin lehinizde gelişecek. Bu ay hayata bakış açınız genişleyecek.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Banka, kredi, borç, vergi, stopaj ve prim gibi konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bir ay boyunca gizemli ve ruhani konular ilginizi çekmeye başlayacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınız, ikili ilişkileriniz ve ortaklı işleriniz ön planda olacak. Şartlar ve koşullar çoğunlukla karşı tarafın lehinde. Ayak uydurmak zorunda kalabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hizmet alanında aktif rol oynayacaksnız. Sağlığınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Sorumluluklarınız artacak ve iş yükünü siz taşımaya başlayacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda, özel yaşantınızda veya çocuklarınızla ilgili olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Enerjiniz yüksek olacak yalnız sabırsız hareketlerden kaçının.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir ay boyunca aileniz her şeyden önemli olabilir ve iş çalışmalarınızı evinizden yapmaya istekli olabilirsiniz. Çözülmemiş konular üzerine ağırlık verebilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle iletişiminiz artacak. Pazarlama, ulaşım, ticaret ve bilgisayar alanlarında işi olanlar için kendilerini gösterecekleri bir dönem başlıyor.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konular sizin için önemli olacak. Girişimde bulunacak ve kendinizi göstereceksiniz. Bu ay içinde kazancınızı artırmaya başlayacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşük hissettiğiniz enerjiniz yükselecek, fiziki olarak kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Kişisel girişimleriniz olumlu sonuç verecek.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel girişimlerinizi bu ay ertelemelisiniz. Bir yıl boyunca yaptıklarınızı ve planlarınızı gözden geçirmelisiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekecek.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova günlük burç yorumları

günlük burç yorumları

Hande Kazanova

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