Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (21 Kasım 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN gökyüzünde oluşan Venüs-Plüton olumlu açısıyla, güçlü ilişkiler kuracağız. Gruplara dahil olma isteğimiz artabilir. Nitelikli ilişkiler içine girebiliriz. Maddi konularda etkili insanlarden destek göreceğiz.

BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız, çalışkan, açık sözlü ve hoş bir insansınız. Karşı cins üzerinde inanılmaz bir çekiciliğiniz var. Bu sene maddi yönden güçlü destekler alacak, güzel şeylere sahip olacaksınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çevrenizdeki insanlara işleri konusunda yardımcı olmak sizi mutlu edecek. Hayatınız için çok önemli kararlar almak arzusunda olabilirsiniz. Parasal işlerinizi organize edebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Harcamalarınızı abartmayın. Kendinizi eğitmek ve geliştirmek için çok uğraşıyorsunuz. Bu uğraşılarınızın karşılığını bu hafta en çok bire bir ilişkilerinizde göreceksiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş bitiriciliğinizi, ortak para alanlarınızda gösterebilirsiniz. İlişkilerinizde tutkularınızla hareket etmeniz size güzel sonuçlarla geri dönebilir. Kafa dağınıklıkları konusunda dikkatli olun.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tutkularınızı sevdiğiniz insana göstermek bu hafta sizin için önemli olabilir. Sahiplenilmek çok hoşunuza gidiyor. Partnerinizle geziler ve seyahatlerde bulunabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınız için atacağınız adımlar sizi daha da güçlü kılabilir. Parasal konuları gözden geçirerek adım atacaksınız. Ödemelerinizde dikkatli olun, dalgınlıklar sizi etkileyebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda partnerinizle ve çevrenizde olan insanlarla planlar yapmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız güzelleşebilir. Sevdiğiniz insanı düşünerek hareket edeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aileniz için yapmanız gerekenler sizi mutlu kılabilir. Parasal konularda onlara yardım edebilir, bir yandan da günlük işlerinizle uğraşabilirsiniz. Duygusal dalgalanmalara açıksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sizinle iyi anlaşan insanlara karşı krediniz sonsuz. Bugün, yakın çevrenizle paylaşımlarınızı artıracaksınız. Sevdiğiniz insanlara içtenlikle aşk hayatınızdan bahsedeceksiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para gücünüz size kendinizi iyi hissettirtecek. Geri plandan yürüttüğünüz insan ilişkilerinden fayda sağlayabilirsiniz. Aile hayatınızda duygusal karmaşalar oluşabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özellikle yakın arkadaşlarınıza karşı oldukça bonkör ve sevecensiniz. Onlar da sizin güçlü yapınızı seviyorlar. Bu hafta yardımlaşmalar devrede olacak. İletişiminizi güçlü tutmalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başka insanlara yardımcı olmak isteyeceksiniz. Herkes sizden etkileniyor. Çevreniz üzerinde güzel bir etkiniz var. Maddi konularda insanlara yardım etmek sizi rahatlatıyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güzel planlarınızı, güçlü insanlardan alacağınız güzel tekliflerle ortaya koyacaksınız. Gelecek planlarınıza karşı tutkularınız önem kazanıyor. Kafanız karışık olabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

Hande Kazanova

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