Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (21 Kasım 2017)

BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN gökyüzünde oluşan Venüs-Plüton olumlu açısıyla, güçlü ilişkiler kuracağız. Gruplara dahil olma isteğimiz artabilir. Nitelikli ilişkiler içine girebiliriz. Maddi konularda etkili insanlarden destek göreceğiz.
BUGÜN DOĞANLAR
BUGÜN doğduysanız, çalışkan, açık sözlü ve hoş bir insansınız. Karşı cins üzerinde inanılmaz bir çekiciliğiniz var. Bu sene maddi yönden güçlü destekler alacak, güzel şeylere sahip olacaksınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanlara işleri konusunda yardımcı olmak sizi mutlu edecek. Hayatınız için çok önemli kararlar almak arzusunda olabilirsiniz. Parasal işlerinizi organize edebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Harcamalarınızı abartmayın. Kendinizi eğitmek ve geliştirmek için çok uğraşıyorsunuz. Bu uğraşılarınızın karşılığını bu hafta en çok bire bir ilişkilerinizde göreceksiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş bitiriciliğinizi, ortak para alanlarınızda gösterebilirsiniz. İlişkilerinizde tutkularınızla hareket etmeniz size güzel sonuçlarla geri dönebilir. Kafa dağınıklıkları konusunda dikkatli olun.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tutkularınızı sevdiğiniz insana göstermek bu hafta sizin için önemli olabilir. Sahiplenilmek çok hoşunuza gidiyor. Partnerinizle geziler ve seyahatlerde bulunabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınız için atacağınız adımlar sizi daha da güçlü kılabilir. Parasal konuları gözden geçirerek adım atacaksınız. Ödemelerinizde dikkatli olun, dalgınlıklar sizi etkileyebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda partnerinizle ve çevrenizde olan insanlarla planlar yapmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız güzelleşebilir. Sevdiğiniz insanı düşünerek hareket edeceksiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aileniz için yapmanız gerekenler sizi mutlu kılabilir. Parasal konularda onlara yardım edebilir, bir yandan da günlük işlerinizle uğraşabilirsiniz. Duygusal dalgalanmalara açıksınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizinle iyi anlaşan insanlara karşı krediniz sonsuz. Bugün, yakın çevrenizle paylaşımlarınızı artıracaksınız. Sevdiğiniz insanlara içtenlikle aşk hayatınızdan bahsedeceksiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para gücünüz size kendinizi iyi hissettirtecek. Geri plandan yürüttüğünüz insan ilişkilerinden fayda sağlayabilirsiniz. Aile hayatınızda duygusal karmaşalar oluşabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özellikle yakın arkadaşlarınıza karşı oldukça bonkör ve sevecensiniz. Onlar da sizin güçlü yapınızı seviyorlar. Bu hafta yardımlaşmalar devrede olacak. İletişiminizi güçlü tutmalısınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başka insanlara yardımcı olmak isteyeceksiniz. Herkes sizden etkileniyor. Çevreniz üzerinde güzel bir etkiniz var. Maddi konularda insanlara yardım etmek sizi rahatlatıyor.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güzel planlarınızı, güçlü insanlardan alacağınız güzel tekliflerle ortaya koyacaksınız. Gelecek planlarınıza karşı tutkularınız önem kazanıyor. Kafanız karışık olabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.