AY BİZE NELER FISILDIYOR?

GÜNE oldukça keyifli bir şekilde başlayabiliriz. Bugün, kendi isteklerimize göre hareket edeceğiz. Ay boşlukta olacak. Bu durum el attığımız önemli işlerimizin de boşlukta olmasına neden olabilir. Gece saatlerine kadar tamamlamamız gereken işlerimizin üzerine eğilebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiğiniz insanlarla paylaşımlarınızı artırabilirsiniz. Özel hayatınıza ve ortaklı işlerinize daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanın hayatına göre kararlar alabilirsiniz. Maddi konulardaki konuşmalarınız hızlanacak. Önemli parasal anlaşmalar gündeme gelebilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde varsa çocuklarınızla veya aşkınızla ilgili konular ön plana çıkacak. Önümüzdeki birkaç gün boyunca rutin işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Akşam saatlerinde eğlenceli konularla ilgileneceksiniz. Sevdiğiniz insanla iletişiminiz hızlanacak. Çocuğunuzla ilgili ayrıntılara odaklanabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınıza karşı anlayışlı, doğru ve güzel yaklaşımlarınız olabilir. Akşam saatlerinde ilgi alanınız evinizle ilgili işlere ve ailevi konulara kayacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda önemli kararlar almayın. Tamamlamanız gereken işlerinizle ilgilenin. Bugün, yakın çevrenizle paylaşımlarınız artacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda kendinizi iyi ifade edebilirsiniz. Önemli sorumluluklarınız olabilir. Kendi hayatınızın düzenine uygun şekilde hareket etmelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa para konularında olumlu etkiler altında olacaksınız ama önemli kararlarınızı yarına bırakmakta fayda var. Beklentileriniz artmaya başlayacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevre konuları ön plana çıkacak. Akşam saatlerinde kendinizi durgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Her şeyi gözden geçirmeye ihtiyacınız olabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Beraber çalıştığınız insanlarla çok iyi anlaşacaksınız. Önümüzdeki birkaç gün boyunca arkadaşlarınızla paylaşımlarınızı artıracaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşkla ilgili konular önem kazanacak. Çocuklarla olan ilişkileriniz de devrede olabilir. Gün boyunca göz önünde olacak ve çok çalışacaksınız.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sabah saatlerinde ortaklaşa para konuları sizi zorlayacak. Akşam saatlerinde sizi az tanıyan insanların yanında rahat etkiler altında olacaksınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİNc