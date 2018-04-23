HAFTAYA BAKIŞ
Haftaya Ay, Aslan burcundayken keyfi konulara ve aşk hayatımıza odaklanarak giriş yapıyoruz. Salı günü Venüs İkizler burcuna geçecek, ilişkilerde özgür, iletişimci, meraklı zamanlar başlıyor. Çarşamba günü fikirsel olarak negatif etkiler altında olabiliriz. Olayları fazlasıyla kritize edebiliriz. Bu hafta enerjimizi doğru ve düzgün kullanmaya çalışalım yoksa fazla yoğun enerji üzerimizde sıkıntı yaratabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda ve özel ilişkilerinizde keyfiniz çok yerinde olabilir. Enerjik yanınızı spora veya hareketli olaylara daha fazla yönelteceğiniz bir gün.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde bazı yorgunluklarınız olursa kendi iç enerjinizden gereken yardımı alacaksınız. Aile hayatınız için yapacağınız bazı harcamalar hoşunuza gidebilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazı konuları gözden geçirmek için uygun bir gün olacak. Bazı tartışmalarınız varsa bugün onları düzeltmek için gereken enerjiyi bulacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizin size birçok konuda yardımcı olduğunu görmek hayata güvenle bakmanıza neden oluyor. Parasal konularda cömert olacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, her konuda diğer insanlardan hem maddi, hem manevi destek almanız zor değil. Önemli insanlardan duyacaklarınız kafanıza takılabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat isteğiniz ve tutkunuz, hayatınız için güzel planlar yapmanıza neden olabilir. Ortaklı işlerinizde yabancı gruplarla anlaşmalar içinde olabilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş konularında başkalarına yardım ettikçe yeni fırsatlar kapınıza gelecek. Sosyal iliş- kilerinizde göz kamaştıracak ve hareketli kısa vadeli planlar yapacaksınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu dönem iş hayatınızın gerginliğini ve streslerini bir tek aşk hayatınızla rahatlatabilirsiniz. Yine de özel hayatınızda duyacağınız bazı sözleri kafanıza takmayın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapmak zorunda olacağınız işlerinizi büyük bir yardımseverlikle yapacaksınız. Keyfiniz ikiye katlanacak. Kendinizi geliştireceğiniz konular ön planda olacak.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenize yardım etmekten mutluluk duyabilirsiniz. Kendinizi birçok alanda geliştirdiğinizi olaylar sonucunda gayet güzel bir şekilde fark edeceksiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde, aile hayatınıza parasal konularda yardımınız olabilir. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanla kısa vadeli, günlük planlarınız devrede olabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çevrenizdekiler size hayatınızla ilgili konularda yardımcı olacak. Siz de onlarla iyi bir iletişim kuracaksınız. Parasal olarak güzel gelişmeler yaşanabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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