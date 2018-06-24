AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün Ay, Akrep burcunda dolaşacak. Beslenmede karbonhidrat günleri olduğundan unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Genel anlamda ikili ilişkilerde tutku ve cinsellik ön plana çıkabilir. Hırs, ihtiras ve şehvet bizi bugünlerde yönlendirebilir. İçsel huzur ve meditasyona yönelmeli, rüyalarımızı es geçmemeliyiz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız için parasal harcamalarınız fazla olabilir. Önsezilerinizi doğru bir şekilde kullanabilirseniz, her durumun altından kalkmasını iyi becereceksiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızın detayları ön planda olacak. Aile ortamınızda ve çevrenizle muhabbetiniz yüksek olabilir. Kısa vadeli programlar içinde bulunacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işleriniz, yemeye ve içmeye olan düşkünlüğünüz bu pazar diğer günlere göre fazla olabilir. Tamamlamanız gerekenler, hızlı iletişim trafiğiyle zorlayabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda, yaratıcılığa veya sanata dayalı işlerinizde şanslı hissedeceksiniz. Parasal konularda dikkatli olmayı ihmal etmeyin. Harcamalardan kaçının.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile hayatınız daha fazla ön plana çıkarken, özellikle bugün aile hayatınızda keyfinizi abartabilirsiniz. Evinizde misafir ağırlamak önem kazanabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizle veya kardeşlerinizle keyifli bir gün geçireceksiniz. İletişim trafiğiniz bir hayli yoğun akabilir. Sevdiğiniz insanla hayallerinizi paylaşabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda yemeye içmeye, keyfe dayalı her tür konularda abartma isteğiniz yoğun olacak. Günlük hayatınızda yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinize olan güveniniz bugün tam olabilir. Durgunluk ve isteksizlik yerini enerji dolu ortamlara bırakabilir. Önemli fikirleriniz var ve bunu aktaracaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yalnızlığınızdan keyif almaya yatkın olacaksınız. Günlük işlerinizi kolay organize ederken diğer insanlarla diyaloglarınızda, kendinizi şanslı görebilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık yerlerde şanslı etkiler altındasınız. Arkadaşlarınızla yapacağınız planlar sizi mutlu edebilir. Değişik ve farklı birgün geçirmek size gayet iyi gelecek.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık ortamlarda bulunmak bugün hoşunuza gidecek. Enerjiniz yüksek olabilir. Abartılı ve coşkulu davranabilirsiniz. Bazı fikirlerinizi yeniden düzenleyin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün seyahatlerde, tatilde veya dış ortamlarda oldukça keyifli bir gün sizi bekliyor. Sizinle aynı fikirde olmayanlara karşı bugün sakin durmalısınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN