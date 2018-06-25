HAFTAYA BAKIŞ
Haftaya Ay, Yay burcundayken işlerimizle ilgilenerek başlıyoruz. Yarın, Mars gerilemeye başlayacak. Enerjimizi ortaya koymakta zorlanacağız. Çarşamba günü sorumluluklarımız bize ağır gelecek. Perşembe sabahı Oğlak burcunda oluşacak dolunay, iş hayatımıza odaklanacağımızı gösteriyor. Cuma günü görüşmelerimiz hızlanabilir.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız, girişimci, atılgan, orijinal, anlayışlı bir insansınız. Küçük bir olayla bile mutlu olabiliyorsunuz. Fazla hırslı olmadığınız için istediğiniz amaçlara ulaşmaya çalışırken zaman zaman engelleriniz olabilir. Arkadaşlarınızı seçerken dikkatli olmanız gereken dönemleriniz var. Bu sene, işlerinizde istediğiniz ilerlemeler sağlanabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu hafta dış ortamlarda bulunmakla ailevi konular arasında gidip gelebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki eğlenceli planlarınız düşünmeden para harcamanıza neden olabilir, dikkatli olun!
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ödemelerinizle ilgili konular ön planda olacak. Yakın çevrenize verdiğiniz sözler üzerinizde stres oluşturabilir. Sevdiğiniz insanla beraber aile hayatınızda keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konular streslere neden olabilir. İş hayatınızla ilgili adımlarınızda abartıdan ve fazla iyimserlikten uzak durmalısınız. Yakın çevrenizden güzel haber ve destekler alabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gücünüzü ve yapabileceklerinizi hayata geçirmek isteyeceksiniz. Planlarınızı devreye sokmak için gereğinden fazla harcama yapabilirsiniz. Abartıdan uzak durmanız gerekiyor.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün önemli işlere gömülmek istemeyeceksiniz. Aile hayatınızda keyfi ve mutluluğu yaşayacaksınız. Yuvanız için yapacağınız harcamaları kontrol altında tutmaya özen gösterin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, yakın çevrenizle birlikte yapacağınız planlarda abartmaya meyilli olacaksınız. Gereksiz harcamalarda bulunabilirsiniz. Bu hafta çok önemli olaylara hazırlıklı olmalısınız.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken telefon trafiğiniz yoğun olabilir. İletişiminizi kuvvetli tutacaksınız. Sosyal çevrenizden alacağınız desteklerle maddi konularda şans rüzgârı sizden yana esecek.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gelecek planlarınız, parasal meselelerin üzerinizde stres yaratmasına neden olabilir. Kariyerinizle ilgili ilişkilerinize dair abartılı ve coşkulu olabilirsiniz. Biraz sakinleşmeniz gerekiyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızda sizi ruhen değiştirecek olaylar oluşabilir. Seyahatlere ve tatile dair planlarınızda kendinizi iyimser bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Bütçenize göre hareket etmelisiniz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geri plandan işleyecek her tür işinizi bugün daha rahat halledebilirsiniz. Yalnızlığa ihtiyacınız olabilir. Ortak parasal ilişkileriniz gelecek planlarınızda size güzel kapılar aralayabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla yapılacak planlar devreye girecek. Günlük işlerinizin düzeni sorun yaratabilir. Ortaklı işlerinizde kendinizi şanslı hissedebilir, önemli bağlantılar içine girebilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle, size keyif veren konular arasında kalabilirsiniz. Öğleden sonra daha rahat etkilerle ilerleyeceksiniz. Bugün, uzaklardan gelecek haberler sizi çok mutlu edebilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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