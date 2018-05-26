BAŞIMIZA NELER GELECEK?

GÖKYÜZÜNDE oluşan Venüs- Satürn olumsuz açısıyla ilişkilerimizde ve parasal konularda dikkatli adımlar atmalıyız. Sevdiklerimizle aramıza duvar örebilir, mesafeli duruşumuzla ilişkimizde sorunları tetikleyebiliriz. Negatif düşüncelerden uzak durmalı, kendimizi sevgisiz hissettiğimiz anlarda başkalarını suçlamamalıyız.

BUGÜN DOĞANLAR

BUGÜN doğduysanız, güvensizliğiniz sizi bazı noktalarda sekteye uğratabilir. Bu kadar temkinli olmayın ve olayları geldiği gibi yaşamaktan çekinmeyin. Hassas ve ihtiyatlı yönleriniz yanlızlığı tercih etmenize neden olabilir. Bu sene ilişkilerinize ekstra dikkat etmelisiniz. Bazı sorunlar oluşabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ilişkilerinize yoğunlaşabilirsiniz. İş sorumluluklarınız üzerinize gelebilir. Bazı ilişkilerinizde kendinizi dışlanmış hissedebilirsiniz. Sizi rahatlatacak kişilerden uzaklaşmayın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkilerinizde ve gelecek sorumluluklarınızda zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlarla olan bağlarınızda bazı zorlanmalar oluşabilir. Düşüncelerinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konularda dikkatli adımlar atmalısınız. Ortak sorumluluklarınız kafanıza göre harcama yapmanıza engel olabilir. Almak istediğiniz bir şey varsa kolay demoralize olabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınıza ve ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Hem ruhen, hem de iş alanlarınızdaki değişimler özel hayatınızdaki insanı anlamanızı veya onun sizi anlamasını zorlaştırabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve sağlık sorumluluklarınız sizi aşağıya çekebilir. Yalnız kaldığınızda kendinize ve yaşadıklarınıza yükselebilirsiniz. İlişkilerinize yakın çevre bağlantılarınıza bu cumartesi dikkat edin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sosyal çevre ilişkilerinizde sorunlar oluşabilir. Bazı arkadaşlarınızla aranız sorumluluklarınız yüzünden bozulabilir. Kalabalıklar arasında kendinizi yalnız ve mutsuz görebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile hayatınızdaki sorumluluklarınız kalabalıklar arasında kendinizi yalnız hissetmenize neden olabilir. Tavrınız, yaşayacağınız olayların büyüyüp büyümeyeceğini size gösterecek.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamda ilişkilerinize dikkat edin. Sevdiğiniz kişiyle gezilerde bulunuyorsanız bazı anlaşmazlıklar oluşabilir. Yine eğitime yönelik bir kurstaysanız sorunlara açık bir gün olabilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün parasal konularda ve atılımlarınızda dikkatli olun. İstenmedik harcamaların ortaya çıkması sizi aşağıya çekebilir. Parasal konularda arkadaşlarınızla tartışmamaya özen gösterin.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. Sorumluluklarınız artarken, empati kuramamak sizi ve ilişkinizi zorlayacak, keza ortaklıklı işleriniz için de desteklenmeyeceksiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün beraber iş yaptığınız insanlar, yanınızda çalıştırdığınız kişilerle olan bağlantılarınıza çok dikkat edin. Gün içinde beklenmedik olaylar, ilişkilerinizi zedeleyebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda istediğiniz sonuçları almak uzak olabilir. Hem aşk hayatınız, hem de çocuğunuz varsa onun hayatıyla ilgili konularda kolay demoralize olabilirsiniz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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