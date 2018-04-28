BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün Ay, Terazi burcunda dolaşıyor. İlişkilerimizdeki denge önem kazanacak. Gün içinde bizi harekete geçirecek konular yüzünden iç dünyamızda denge sağlamakta zorlanacağız. Bu durum kısa soluklu ama ters tepkiler vermemizi kolaylaştırabilir. Önemli işlerimiz varsa dingin olmalı ve sağduyumuzu korumalıyız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, dış ortamlara dayalı işlerinizde duygularınızı iyi organize edeceksiniz. Özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde çabuk tepki vermeye meyilli olacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş hayatınızda günlerdir gözünüzde büyüttüğünüz konular yavaş yavaş çözüme kavuşabilir. Kendi iç dünyanızda dengenizi iyi korumalısınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili konular gün boyunca devrede olacak. Özellikle maddi konularda yapacağınız planlarda bazı sıkıntılara açıksınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizin veya aile hayatınızın detayları öne çıkmaya başlayacak. Günlük rutin işlerinizi kolay organize edeceksiniz. Şansınız gün boyunca yüksek olacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahatleriniz konusunda destek göreceksiniz. Dış ortamlarda kafanıza göre davranmaya meyillisiniz. Bazı işlerinizi kendi düzeninize göre halledeceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa maddi konularda çözümler üreteceksiniz. Parasal konularda dengeyi iyi sağlamaya çalışın. Ailenizin parasal işlerine odaklanabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde özel hayatınıza dikkat etmeniz gerekecek. Yakın çevrenizden alacağınız destekler birçok konuyu rahatlıkla atlatmanıza neden olabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve sağlık alanlarınızda zorlanmalar yaşamaya meyillisiniz. Kafanızdakilerle gerçek hayattakiler pek örtüşmüyor. Maddi konularda haberleriniz olacak.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınız aktif olmaya başlayacak. Özel hayatınızdaki hızlı oluşumlar, sosyal çevre ilişkilerinizi etkileyebilir. Risk almaktan kaçının.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve kariyer alanlarınızda kendinizi göstereceksiniz. Ailenizle aynı fikir ve düşüncelerde olmayacağınız bugün ilişkilerinizi çok zorlamamaya çalışın.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu birkaç gün genel olarak düşüncelerinize dikkat edin. Grupsal işlerinizde ve organizasyona yönelik çalışmalarınızda sorumluluklarınızı bileceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para birikimleriniz ve bununla ilgili konuşmalar devrede olabilir. İş hayatınızda yapılması gerekenlere odaklanacaksınız.

Riskli yatırımlardan kaçının.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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