AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN Ay, Kova burcunda dolaşacak. Dolaşım sistemimiz uyarılıyor. Bacaklarımıza yüklenmemeliyiz. Yeni insanlarla tanışmak, sosyal olmak, gezmek, paylaşımlarda bulunmak ve kendimizi ifade etmek için olumlu etkiler altındayız. Evcil hayvanlarımızla ilgili konulara eğilebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Güzel organizasyonlar içinde yer alabilirsiniz. İş konularında yakın çevrenizden destek almak istiyorsunuz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güne kalabalıklar arasında bulunarak giriş yapacaksınız. Görüşmek istediğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Biraz daha rahatlamaya ihtiyacınız var.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hizmete yönelik işlerinizde kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Seyahat planları yapmak isteyebilirsiniz. İş konularında kontrolünüzü biraz azaltmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Her şeyi düşünen yapınızla hareket edeceksiniz. Kendinizi sevdiğiniz insana ait hissedebilirsiniz. Gün içinde para konularını gözden geçirebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınıza ağırlık verebilirsiniz. Sevdiğiniz insanın hayatıyla ilgili önemli kararlar gündeme gelebilir. Beraber sosyal çevrelerde bulunabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işleriniz aktif olacak. Bugün, şansınızı kendiniz yaratmalısınız. Kontrolcü yapınızı dengelemelisiniz. İletişiminiz bu aralar sizi zorlayabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınız önem kazanıyor. Az tanıdığınız insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Parasal konularda endişe ve kontrolden uzak durmaya çalışın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızda olup bitenleri ailenizdeki insanlarla paylaşabilirsiniz. Yapmanız gereken özel ve önemli işleriniz varsa harekete geçmekte zorlanabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişiminiz son derece hızlı akıyor. Hayatı sorguladığınız bu dönemde başkalarından beklediğiniz desteği almanız pek kolay olmayabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla ilgili konular kafanıza takılabilir. Birkaç arkadaşınızla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Daha fazla çalışma arzunuz kamçılanabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Planlarınızı ve düşündüklerinizi dile getirmek için uygun bir gün olacak. İş alanlarınız yoğunluklarla sizi zorluyor. Sağlığınızı ihmal etmemelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geçmiş olaylara takılı olsanız bile, gün içinde yapacaklarınızı organize edebilirsiniz. Aileniz duygusal konularda size gereken desteği gösterecek.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN