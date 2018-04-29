BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BuGÜN gökyüzünde oluşan Güneş- Satürn olumlu açısıyla otorite figürlerinden, yaşlı, bilge ve olgun insanlardan alacağımız destekler ve yardımlar önem kazanacak. Bizim için önemli olan işlerimizde desteklendiğimizi görecek ve sorumluluk almaktan korkmayacağız. Kalıcı işler adına adım atmak için son derece uygun bir gün olacak.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sorumluluklarınız size şevk verecek. Özel hayatınızda onaya ihtiyacınız olabilir. Yarından itibaren uzun soluklu işleriniz için harekete geçebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğinize yönelik düşüncelerinizin desteklendiğini görebilir, sözü geçen insanlardan güzel tavsiyeler alabilirsiniz. Hayat gözünüze kolay görünecek.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizden göreceğiniz yardımlar sizi rahatlatacak. Yapılması gereken işleriniz için oradan oraya koşturabilir ve bu hareketten keyif alabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki insanlar atacağınız adımları destekleyecek. Hafta içinde yaşadığınız olumsuzluklar geride kalacak. Özel hayatınıza zaman ayırın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olumsuz bakış açınızın geride kaldığını görebilir, güçlü insanlardan yardım alabilirsiniz. Ailevi konular önem kazanırken, kuracağınız dengelere dikkat edin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önemli sorumluluklarınızı yerine getirmek kolay görünüyor. Geleceğinizi şekillendireceğiniz işler karşınıza gelebilir. İletişiminize gereken özeni gösterin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal işlerinizde istediğiniz düzeni sağlayabilirsiniz. Ailevi konularda ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Kalıcı bir iş için harcamalarda bulunabilirsiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızdaki insandan destek alacaksınız. Ortaklı işlerinizde kalıcı adımlar atılabilir. Çevre sorumluluklarınız sevdiğiniz insan tarafından onay görebilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sorumluluklarınızı bilerek, güçlü kişilerden destek alarak yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Karşılaşacağınız hassas olaylar karşısında daha soğukkanlı olun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda uzun soluklu işlerin peşine düşebilirsiniz. Göreceğiniz destekler hayata keyifle bakmanızı sağlayacak. Arkadaşlarınızla bağınız güçleniyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta içindeki gerginliğinizi sevdiklerinizden göreceğiniz onaylayıcı tepkilerle üzerinizden atabilirsiniz. Göz önünde olacağınız yerlerde takdir edileceksiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevre sorumluluklarınızı, yakın çevrenizdeki insanlarla beraber planlayabilirsiniz. Göreceğiniz destekler, geleceğe umutla bakmanıza neden olabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.