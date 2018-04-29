BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BuGÜN gökyüzünde oluşan Güneş- Satürn olumlu açısıyla otorite figürlerinden, yaşlı, bilge ve olgun insanlardan alacağımız destekler ve yardımlar önem kazanacak. Bizim için önemli olan işlerimizde desteklendiğimizi görecek ve sorumluluk almaktan korkmayacağız. Kalıcı işler adına adım atmak için son derece uygun bir gün olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorumluluklarınız size şevk verecek. Özel hayatınızda onaya ihtiyacınız olabilir. Yarından itibaren uzun soluklu işleriniz için harekete geçebilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğinize yönelik düşüncelerinizin desteklendiğini görebilir, sözü geçen insanlardan güzel tavsiyeler alabilirsiniz. Hayat gözünüze kolay görünecek.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizden göreceğiniz yardımlar sizi rahatlatacak. Yapılması gereken işleriniz için oradan oraya koşturabilir ve bu hareketten keyif alabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanlar atacağınız adımları destekleyecek. Hafta içinde yaşadığınız olumsuzluklar geride kalacak. Özel hayatınıza zaman ayırın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olumsuz bakış açınızın geride kaldığını görebilir, güçlü insanlardan yardım alabilirsiniz. Ailevi konular önem kazanırken, kuracağınız dengelere dikkat edin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli sorumluluklarınızı yerine getirmek kolay görünüyor. Geleceğinizi şekillendireceğiniz işler karşınıza gelebilir. İletişiminize gereken özeni gösterin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal işlerinizde istediğiniz düzeni sağlayabilirsiniz. Ailevi konularda ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Kalıcı bir iş için harcamalarda bulunabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdaki insandan destek alacaksınız. Ortaklı işlerinizde kalıcı adımlar atılabilir. Çevre sorumluluklarınız sevdiğiniz insan tarafından onay görebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorumluluklarınızı bilerek, güçlü kişilerden destek alarak yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Karşılaşacağınız hassas olaylar karşısında daha soğukkanlı olun.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda uzun soluklu işlerin peşine düşebilirsiniz. Göreceğiniz destekler hayata keyifle bakmanızı sağlayacak. Arkadaşlarınızla bağınız güçleniyor.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta içindeki gerginliğinizi sevdiklerinizden göreceğiniz onaylayıcı tepkilerle üzerinizden atabilirsiniz. Göz önünde olacağınız yerlerde takdir edileceksiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevre sorumluluklarınızı, yakın çevrenizdeki insanlarla beraber planlayabilirsiniz. Göreceğiniz destekler, geleceğe umutla bakmanıza neden olabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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