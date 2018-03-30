AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar Ay boşlukta olacak. Bu yüzden, gün içinde önemli işlerimizden istediğimiz sonuçları almamız zor olabilir. Gergin enerjilerle başedebilmek için sakinleşmeye ve kendi içimize dönmeye çalışmalıyız. Gün içinde kendimizi çok fazla zorlamayalım.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; sosyal, güçlü, etkili ve toleranssız bir insansınız. Etkili ve güçlü arkadaşlarınız sayesinde hayatta istediğiniz birçok şeye sahip olacaksınız. Kendinizi göstermeyi ve ön planda olmayı seviyorsunuz. Bu sene, hayatınızda önemli açılımlar olabilir. Hayata daha pozitif gözlerle bakmalısınız.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük hayatınızın koşturmaları ve parasal konularla ilgileneceksiniz. Özel ilişkilerinizde aşırı iyimserlikle ilerleyebilirsiniz. Sıkıntı yaşadığınız konuları özel ilişkilerinizle aşacaksınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayata daha iyimser ve umutla bakmak istiyorsunuz. Sosyal ortamlarınızdaki sıkışmaları ve maddi sorunları, iş hayatınızda karşılaşacağınız değişik fırsatlarla kolayca aşabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yuvanızda kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. İşle ilgili sıkıntılarınızı halletmek için kolları sıvayacaksınız. Sosyal çevrenizdeki insanlarla geleceğinizi ilgilendiren işlerinizi konuşabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sosyal çevrenizle bağlantılarınız kuvvetli olabilir. Kariyerinizdeki oluşumlar sizi rahatlatırken, az tanıdığınız insanlarla ilişkilerinizde sorun yaşamaya açık olacaksınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızdaki görüşmelerinizi artırabilirsiniz. Farklı düşünceler bu aralar size fazlasıyla cazip gelebilir. Bugün, maddi konularda çok fazla risk almamaya özen göstermelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dış ortamlarda farklı insanlarla bir araya gelmek isteyeceksiniz. Parasal olanaklarınızın artması ilişkinizde yaşadığınız sorunları hafifletebilir. Daha rahat olmaya çalışın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geri plandan takip edilecek işlerinizin üzerine eğilebilir, kafanızda bazı planlamalar yapabilirsiniz. İş hayatınızda sizi sıkıntıya sokan durumlara karşı sevdiğiniz insanlardan tavsiye alın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizdeki insanlarla ortak planlar içine girebilirsiniz. Risk almanız gereken kararlarda, parasal konularda hareket etmemeye özen gösterin. Olumsuz duygulardan arının.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Göz önünde olacağınız yerlerde mantıklı ve iş bitirici tavırlar sergileyeceksiniz. Aile hayatınızdaki olumsuzlukları, aşkla ve çevrenizin size sunacağı imkânlarla aşmaya çalışın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni fikirler size cazip gelebilir. Yaratıcılığınızı kullanacak, sevdiklerinizle planlar yapacaksınız. Kariyerinizdeki gelişmelere odaklanmalı, yakın çevre ilişkilerinize dikkat etmelisiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınız için yapacağınız bazı ödeme veya harcamalar bugünün konusu olacak. Fikirlerinizde gelgitleriniz yüksek ama iyimser duygularınızı ön plana çıkarmalısınız.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal alandaki güzel gelişmeler harcamalarınızı artırabilir. Özel ilişkilerinizde kısa vadeli planlar ve doğru iletişimle günü iyi kapatacaksınız. Kafanızı kurcalayan konular olabilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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