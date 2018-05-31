BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün öğle saatlerine kadar Ay, Yay burcunda olacak. Bu süreçte önemli işlerimizi ele almak yerine tamamlanması gereken işlerin üzerine eğilmeyi tercih etmemizde yarar var. Öğleden sonra daha düzenli ve oturaklı işlerle ilgilenebiliriz. İş görüşmelerimizde kendimizi etkili bir biçimde ortaya koyabiliriz.

Bugün doğduysanız inanılmaz dürüst bir yapınız var. Ailesine ve yuvasına fazlasıyla düşkün bir insan olsanız da zaman zaman her şeyden ve herkesten uzaklaşma isteği sizi zorlayabilir. Bu yıl çok önemli şanslar ve fırsatlar yakalayacaksınız. Özellikle ilişkilerinizden yana şansınız son derece yüksek olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özgürlük hissiyle hareket edeceksiniz. Uzak çevrelerden alacağınız haberler sizi hareketlendirebilir. İş hayatınızda da olayları biraz hafife alırsanız sizden mutlusu olmayacak.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayata biraz güvenle bakmanın tam zamanı! Ufak tefek şeylerin sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Para hesabı yaparken sevdiklerinizden destek almaya özen gösterin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınıza odaklı bir gün geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle iletişiminiz ve bağlantınız çok iyi olacak. Çevrenizde olup biten her şeyden haberdar olmak isteyeceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paylaşımcı yönlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Bu aralar başkalarından çok kendinize odaklısınız. İş konularında bugün hayat sizi destekliyor, bu durumun tadını çıkarın.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olayların eğlenceli yönlerine odaklanarak hareket etmek isteyeceksiniz. Sevdiğiniz insanla iyi anlaşacaksınız. Sosyal çevrenizdeki hareketleriniz arkadaşlarınızı kızdırabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatınızda hızlı gelişmeler var ama siz bu hıza istediğiniz gibi yetişemiyorsunuz. Bugün birçok planınızı evinizden halletmeye çalışabilirsiniz. Dinlenmeye ihtiyacınız olabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa yapılan her iş sizi bir üst basamağa taşıyacak. Tek başınıza hareket etmek yerine sevdiklerinizden destek almalısınız. Hayatın birçok alanına yayılmış görünüyorsunuz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Paranızın hesabını yapmak size kendinizi güvende hissettirebilir. Siz değişmeye istekli oldukça her şeyin daha rahat şekillendiğini görüyorsunuz. Değişimden korkmayın!

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi bir kuş kadar özgür hissedebilirsiniz. Enerjinizi sizi yukarılara taşıyacak insanlara harcamalısınız. Alacağınız bir haber duygularınızı harekete geçirecek.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kararlarınızda mantığınızdan yardım alabilirsiniz. Özel hayatınızda yapacağınız önemli konuşmalar, hayatınız adına sizi destekliyor. Hislerinizi yabana atmamalısınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gireceğiniz ortamlardan büyük yarar sağlayacaksınız. Sosyal ortamlarda sevdiğiniz insana anlayışla yaklaşacaksınız. Ortaklaşa yapılacak her proje sizi fazlasıyla destekliyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Rahat ve özgür tavırlarınız insanların sizi daha kolay benimsemesine yol açıyor. Ön planda olmaktan korkmayın. Maddi olarak işlerinizde güzel gelişmeler yaşayacaksınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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