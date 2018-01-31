BUGÜN DOĞANLAR İÇİN

BUGÜN doğduysanız, gereksiz yerlerde sert davranmaya meyillisiniz. Serüvenci bir tarafınız var ve bazen sizi anlamak bir hayli zor. Çevrenizdeki insanlara gereksiz yere kapris yapmayın. Bu yönlerinizi kontrol edebilirseniz iş dünyasında başarı kazanabilirsiniz. Bu sene, hayatınızda değişimler olacak.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün gerçekleşecek tam Ay tutulması aşk hayatınızı ve yaratıcılığınızı etkileyebilir. Bu alanlardaki adımlarınız hızlanabilir. Aşkı yakalayabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aile fertlerinizin hayatlarındaki önemli değişimler sizin hayatınıza da yansıyabilir. Evinizle ilgili önemli kararlar almak zorunda kalabilirsiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı işleriniz hızlanabilir. Yakın çevrenizde olup bitenlere odaklanabilirsiniz. Akrabalarınızın hayatındaki duygusal değişimler karşınıza gelebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda hızlı ve beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Uzun zamandır uğraştığınız bir ev veya miras meselesi sonuca ulaşabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Alacağınız kararların hayatınızı hızlı olaylarla şekillendirdiğini görebilirsiniz. Tutulma size ilişkilerinizde ve ortaklaşa adımlarınızda açılımlar sunabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu tutulmayla beraber uzun zamandır ihmal ettiğiniz bazı sağlık konuları karşınıza gelebilir. Beklenmedik olaylar karşısında sakin durmaya gayret edin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz değişebilir. Beklenmedik hassaslıklar yaşayabilirsiniz. Tam Ay tutulması idealleriniz ve fikirlerinizdeki değişimleri de kapsayabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyerinizde ve iş alanlarınızda bir üst noktaya geçebilirsiniz. Önemli açılımlar yaşayabilir veya değerlendirilmeye değer fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam Ay tutulması, seyahatleri, ticari ve hukuksal meseleleri hayatınıza taşıyabilir. Bu alanlarda beklenmedik duygusal sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa parasal gelirlerinizde ani oluşumlar gündeme gelebilir. Sizi değiştirecek ve dönüştürecek sürpriz olaylarla da karşılaşabilirsiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam Ay tutulması özel hayatınızı ve ortaklaşa adımlarınızı tetikliyor. Önemli bir taşınma olayına girişebilirsiniz. Ortaklı projeler önem kazanıyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük hayatınızın akışında kendinizi beklenmedik olaylar içinde bulabilirsiniz. Sağlığınıza ve alışkanlıklarınızdaki değişimlere dikkat etmeniz gerekiyor.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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