AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bugün ve yarın Ay, Koç burcunda dolaşıyor. Beyin sistemimiz uyarılıyor. Baş ağrıları, migren, sinüs veya beyne kan hücumu etkili olabilir. Protein ağırlıklı beslenmek vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Kendimize yönelik işler için harekete geçebiliriz. Yalnız bazı duygusal yetersizlikler gün içinde bizi zorlayabilir. Zamanı iyi kullanalım.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız sempatik, doğal, sanatkâr, atılgan ve gözüpek bir kişiliğe sahipsiniz. Toplumla ilgili konularda, sanatta ve insanlara öncülük edecek alanlarda başarı sağlamanız mümkün. Asabi ve fevri davranışlarınızı frenlemeyi öğrenmelisiniz. Bu sene, önemli işleriniz için harekete geçeceksiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mantıklı yönleriniz ön plana çıkacak. Yakın çevrenizden bir insan size yardım edebilir veya siz ona konuşmalarınızla yol gösterebilirsiniz. Hayatınızın değerini öğreneceksiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geri plandan yürüttüğünüz işlerin maddi planlamaları önem kazanabilir. Yapmanız gereken işlerinizi ihmal etmeyin. Günün ilerleyen saatlerinde kendinize vakit ayırabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızdan ve çevrenizden alacağınız ilham yüksek olabilir. Olaylara mantıkla yaklaşacaksınız. Kalbinizin istediği bir şey önünüze düşüp sizi çok mutlu edebilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızdaki düşünceler sizi endişelendirmeyecek. İşlerinizde önemli bir çıkış yolu bulabilirsiniz. Çok önemli iş görüşmelerinizde kişisel ilişkileriniz üzerinizde stres yaratabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değişik yerler görmek ve maceralara atılmak isteyebilirsiniz. Planlarınızda dikkatli olun, gözden kaçırdıklarınız olabilir. İlerleyen saatlerde kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızdaki planları devreye sokabilirsiniz. Bir para işinize çözümsel ve mantıklı yaklaşabilirsiniz. Gün boyunca kalbiniz ve düşünceleriniz sizi doğru yönde destekleyecek.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız planlarda mantıklı olabilirsiniz. Bazı parasal işlerinizi halletmeli ve iş hayatınızdaki oluşumları destekleyecek kararlar içinde olmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalbinizi ve duygularınızı işin içine katarak yönünüzü daha kolay bulabilirsiniz. Sevdiğiniz insanı görme isteğiniz, her şeyi bir partnerle gerçekleştirme arzunuz önem kazanıyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kalbinizde arzu ettiklerinizle, kafanızdan geçenler sabah saatlerinde sizi tatmin edebilir. Günlük işlerinizde her zamankinden biraz daha ağır ve rahat olacaksınız.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızdaki bazı konuşmalar bugün içinizi rahatlatabilir. Fikirsel yardımlar alabilirsiniz. Gün içinde aktiviteleriniz ve eğlenceli olaylar artmaya başlayacak.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişime dayalı işlerinizi kolay koordine edecek ve kalbinizle düşünceleriniz arasında köprü kuracaksınız. Evinize ve ailenize yapacaklarınız hayatınızın merkezinde olacak.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda evinizle ilgili önemli konuşmalar yol gösterici olabilir. Gün içinde etrafınızda olup bitenleri merak edecek ve kısa vadeli işlerinizi devreye sokacaksınız.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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