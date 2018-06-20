İşte ülke ülke kahvaltı alışkanlıkları...

Güne güzel bir başlangıç yapmanızı sağlayacak en güzel plan tabii ki kahvaltı! Cemal Süreya da "Yemek yemek hakkında ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı" dememiş mi zaten... Peki diğer ülkelerde kahvaltı bu kadar önemli mi ya da hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? İşte ülke ülke kahvaltı alışkanlıkları...