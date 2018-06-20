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İşte ülke ülke kahvaltı alışkanlıkları...

20.06.2018 - 08:37 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Güne güzel bir başlangıç yapmanızı sağlayacak en güzel plan tabii ki kahvaltı! Cemal Süreya da "Yemek yemek hakkında ne düşünürsünüz bilmem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı" dememiş mi zaten... Peki diğer ülkelerde kahvaltı bu kadar önemli mi ya da hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? İşte ülke ülke kahvaltı alışkanlıkları...

  • 1 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
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    “Kahvaltınızı kral, öğle yemeğinizi prens, akşam yemeğinizi ise fakir gibi yiyin” diye boşuna dememişler. Zira pek çoğumuz için kahvaltı günün en önemli öğünü. Sema EREREN/HT PAZAR

     

  • 2 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
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    Pankekli Amerikan kahvaltısı: Ev yapımı kalın pankekler Amerikan kahvaltılarının vazgeçilmezi. Domuz pastırması, çırpılmış yumurta ve filtre kahve de klasikler arasında. Ve yulaf ezmesi, müsli, mısır gevreği...

     

  • 3 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
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    Tortillalı Meksika kahvaltısı: Tortillasız Meksika kahvaltısı düşünülemez. Dana parçacıkları, tortilla, nacho, peynir ve fasulye Meksika kahvaltılarını süsler. ‘Huevos rancheros’ ise favori.

     

  • 4 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
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    Baharatlı Pakistan kahvaltısı: Tavada kızartılarak hazırlanan mayasız Hint ekmeği ‘aloo paratha’ ve çay bu ülkede en popüler kahvaltı tercihleri. Sebzeli körili et veya tavuk en sevilen kahvaltı yiyeceklerinden... Kimyon ve naneli ayran da eşlik ediyor

     

  • 5 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
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    Lavaş ve marmelatlı İran kahvaltısı: Lavaş ekmeği, reçel ve tereyağının bulunduğu İran kahvaltısında zaman zaman buğday, kimyon, yağ, şeker ve kıymayla hazırlanan klasik lezzet ‘halim’ yer alıyor.

  • 6 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
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    Bol proteinli Alman kahvaltısı: Peynir, sosis, sucuk, kaz ciğeri, patates, yumurta, esmer ekmek Alman kahvaltısının en sevilen lezzetleri arasında.

     

  • 7 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
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    Süt çorbalı Kolombiya kahvaltısı: ‘Changua’ yani yumurtalı süt çorbası Kolombiya kahvaltısının ayrılmaz parçası. Süt, maydanoz, taze soğan, peynirle pişirilen çorbanın üstüne kaynarken sarısı dağılmayacak şekilde yumurta kırılıyor.

     

  • 8 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
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    Çikolatalı pirinç lapalı Filipin kahvaltısı: Filipin kahvaltı sofrasında çikolatalı pirinç lapası, salamura balık, kızarmış sarmısaklı pilav ve sert kahve başrolde.

  • 9 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    9 | 66

    Çikolatalı pirinç lapalı Filipin kahvaltısı: Filipin kahvaltı sofrasında çikolatalı pirinç lapası, salamura balık, kızarmış sarmısaklı pilav ve sert kahve başrolde.

     

  • 10 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
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    Süzme yoğurtlu Lübnan kahvaltısı: Lübnan’da kahvaltı labnesiz olmaz. Güne mutlaka süzme yoğurtla başlıyorlar. Yoğurdun üstüne biraz zeytinyağı gezdiriliyor, kuru nane serpiliyor, zeytin ve salatalıkla süslendikten sonra sıcak pide eşliğinde yeniliyor.

     

  • 11 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    11 | 66

    Kruvasanlı Fransız kahvaltısı: Baget ekmeği ve kruvasan, çeşit çeşit reçeller, tereyağı ve yanında da genellikle kahveyi tercih ediyor Fransızlar...

     

  • 12 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    12 | 66

    Yüksek kalorili Rus kahvaltısı: Yüksek kalorili havyar, lakerda ve balık ürünleri Rus kahvaltı sofralarının başrolünde. Rus yumurtası ve lakerdalı esmer ekmek ‘wolga-schnitte’ dünyaca ünlü.

     

  • 13 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    13 | 66

    Balıklı İsveç kahvaltısı: Göl ve nehirleriyle ünlü İsveç’te kahvaltılar balıksız olmuyor. Somon ve alabalık, dereotu ve çeşitli baharatlarla tatlandırılıyor.Üzümlü ekmek, yabanmersini reçeli ve gözleme çeşidi olan pannkakor ile kahvaltılarını süslüyorlar

  • 14 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    14 | 66

    Pirinç lapalı Çin kahvaltısı: Çinliler kahvaltıya “İlk öğün” derler. Pirincin tatlı ya da tuzlu suda haşlanıp eriyinceye kadar kaynatılarak hazırlandığı ‘congee’ adı verilen lapa, Çin kahvaltısının vazgeçilmezi...

     

  • 15 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    15 | 66

    Deniz ürünü bol Portekiz kahvaltısı: Balıkçılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Portekiz’de balık sıklıkla sofralara gelir. Ton balıklı-yumurtalı ekmek yani “paozinho com atum”, taze meyve suları özellikle de portakal ve greyfurt ile yeniliyor.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • 16 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    16 | 66

    Miso çorbalı Japon kahvaltısı: Japonya’da kahvaltının vazgeçilmezleri yeşil çay, buharda pişmiş pirinç, balık ile soya filizi ve fermente edilmiş fasulye ezmesiyle hazırlanan miso çorbasıdır.

  • 17 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    17 | 66

    İşte ülkelere göre değişen kahvaltı kültürü...

    Küba

  • 18 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    18 | 66

    Polonya

  • 19 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    19 | 66

    İspanya

  • 20 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    20 | 66

    Fas

  • 21 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    21 | 66

    İran

  • 22 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    22 | 66

    İngiltere

  • 23 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    23 | 66

    İsviçre

  • 24 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    24 | 66

    İzlanda

  • 25 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    25 | 66

    Portekiz

  • 26 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    26 | 66

    Avustralya

  • 27 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    27 | 66

    Brezilya

  • 28 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    28 | 66

    İtalya

  • 29 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    29 | 66

    Galler

  • 30 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    30 | 66

    Danimarka

  • 31 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    31 | 66

    Filipinler

  • 32 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    32 | 66

    Alaska

  • 33 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    33 | 66

    Almanya

  • 34 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    34 | 66

    ABD

  • 35 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    35 | 66

    Fransa

  • 36 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    36 | 66

    Hindistan

  • 37 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    37 | 66

    İskoçya

  • 38 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    38 | 66

    Tayland

  • 39 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    39 | 66

    Arjantin

  • 40 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    40 | 66

    İrlanda

  • 41 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    41 | 66

    Kanada

  • 42 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    42 | 66

    Meksika

  • 43 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    43 | 66

    Rusya

  • 44 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    44 | 66

    Vietnam

  • 45 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    45 | 66

    Peru

  • 46 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    46 | 66

    Bolivya

  • 47 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    47 | 66

    Mısır

  • 48 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    48 | 66

    Japonya

  • 49 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    49 | 66

    Çin 

  • 50 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    50 | 66

    Malezya

  • 51 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    51 | 66

    Moğolistan

  • 52 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    52 | 66

    Belize

  • 53 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    53 | 66

    Macaristan

  • 54 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    54 | 66

    Kore

  • 55 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    55 | 66

    Pakistan 

  • 56 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    56 | 66

    Estonya 

  • 57 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    57 | 66

    Ürdün

  • 58 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    58 | 66

    Venezuela

  • 59 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    59 | 66

    Kolombiya

  • 60 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    60 | 66

    Gana

  • 61 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    61 | 66

    Uganda

  • 62 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    62 | 66

    Bahama 

  • 63 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    63 | 66

    Kosta Rika

  • 64 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    64 | 66

    Dominik Cumhuriyeti

  • 65 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
    65 | 66
  • 66 Hangi ülke kahvaltıda ne yiyor? Ülkelerin kahvaltı alışkanlıkları
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