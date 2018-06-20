İşte ülke ülke kahvaltı alışkanlıkları...

“Kahvaltınızı kral, öğle yemeğinizi prens, akşam yemeğinizi ise fakir gibi yiyin” diye boşuna dememişler. Zira pek çoğumuz için kahvaltı günün en önemli öğünü. Sema EREREN/HT PAZAR
Pankekli Amerikan kahvaltısı: Ev yapımı kalın pankekler Amerikan kahvaltılarının vazgeçilmezi. Domuz pastırması, çırpılmış yumurta ve filtre kahve de klasikler arasında. Ve yulaf ezmesi, müsli, mısır gevreği...
Tortillalı Meksika kahvaltısı: Tortillasız Meksika kahvaltısı düşünülemez. Dana parçacıkları, tortilla, nacho, peynir ve fasulye Meksika kahvaltılarını süsler. ‘Huevos rancheros’ ise favori.
Baharatlı Pakistan kahvaltısı: Tavada kızartılarak hazırlanan mayasız Hint ekmeği ‘aloo paratha’ ve çay bu ülkede en popüler kahvaltı tercihleri. Sebzeli körili et veya tavuk en sevilen kahvaltı yiyeceklerinden... Kimyon ve naneli ayran da eşlik ediyor
Lavaş ve marmelatlı İran kahvaltısı: Lavaş ekmeği, reçel ve tereyağının bulunduğu İran kahvaltısında zaman zaman buğday, kimyon, yağ, şeker ve kıymayla hazırlanan klasik lezzet ‘halim’ yer alıyor.
Bol proteinli Alman kahvaltısı: Peynir, sosis, sucuk, kaz ciğeri, patates, yumurta, esmer ekmek Alman kahvaltısının en sevilen lezzetleri arasında.
Süt çorbalı Kolombiya kahvaltısı: ‘Changua’ yani yumurtalı süt çorbası Kolombiya kahvaltısının ayrılmaz parçası. Süt, maydanoz, taze soğan, peynirle pişirilen çorbanın üstüne kaynarken sarısı dağılmayacak şekilde yumurta kırılıyor.
Çikolatalı pirinç lapalı Filipin kahvaltısı: Filipin kahvaltı sofrasında çikolatalı pirinç lapası, salamura balık, kızarmış sarmısaklı pilav ve sert kahve başrolde.
Çikolatalı pirinç lapalı Filipin kahvaltısı: Filipin kahvaltı sofrasında çikolatalı pirinç lapası, salamura balık, kızarmış sarmısaklı pilav ve sert kahve başrolde.
Süzme yoğurtlu Lübnan kahvaltısı: Lübnan’da kahvaltı labnesiz olmaz. Güne mutlaka süzme yoğurtla başlıyorlar. Yoğurdun üstüne biraz zeytinyağı gezdiriliyor, kuru nane serpiliyor, zeytin ve salatalıkla süslendikten sonra sıcak pide eşliğinde yeniliyor.
Kruvasanlı Fransız kahvaltısı: Baget ekmeği ve kruvasan, çeşit çeşit reçeller, tereyağı ve yanında da genellikle kahveyi tercih ediyor Fransızlar...
Yüksek kalorili Rus kahvaltısı: Yüksek kalorili havyar, lakerda ve balık ürünleri Rus kahvaltı sofralarının başrolünde. Rus yumurtası ve lakerdalı esmer ekmek ‘wolga-schnitte’ dünyaca ünlü.
Balıklı İsveç kahvaltısı: Göl ve nehirleriyle ünlü İsveç’te kahvaltılar balıksız olmuyor. Somon ve alabalık, dereotu ve çeşitli baharatlarla tatlandırılıyor.Üzümlü ekmek, yabanmersini reçeli ve gözleme çeşidi olan pannkakor ile kahvaltılarını süslüyorlar
Pirinç lapalı Çin kahvaltısı: Çinliler kahvaltıya “İlk öğün” derler. Pirincin tatlı ya da tuzlu suda haşlanıp eriyinceye kadar kaynatılarak hazırlandığı ‘congee’ adı verilen lapa, Çin kahvaltısının vazgeçilmezi...
Deniz ürünü bol Portekiz kahvaltısı: Balıkçılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Portekiz’de balık sıklıkla sofralara gelir. Ton balıklı-yumurtalı ekmek yani “paozinho com atum”, taze meyve suları özellikle de portakal ve greyfurt ile yeniliyor.
Miso çorbalı Japon kahvaltısı: Japonya’da kahvaltının vazgeçilmezleri yeşil çay, buharda pişmiş pirinç, balık ile soya filizi ve fermente edilmiş fasulye ezmesiyle hazırlanan miso çorbasıdır.
İşte ülkelere göre değişen kahvaltı kültürü...
Küba
Polonya
İspanya
Fas
İran
İngiltere
İsviçre
İzlanda
Portekiz
Avustralya
Brezilya
İtalya
Galler
Danimarka
Filipinler
Alaska
Almanya
ABD
Fransa
Hindistan
İskoçya
Tayland
Arjantin
İrlanda
Kanada
Meksika
Rusya
Vietnam
Peru
Bolivya
Mısır
Japonya
Çin
Malezya
Moğolistan
Belize
Macaristan
Kore
Pakistan
Estonya
Ürdün
Venezuela
Kolombiya
Gana
Uganda
Bahama
Kosta Rika
Dominik Cumhuriyeti
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