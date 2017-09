Harry Dean Stanton, 91 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Harry Dean Stanton, 1950’lerde başlayan sinema kariyerine, uzun yaşamı boyunca The Godfather II, Paris, Texas, Pretty in Pink, Wild at Heart, The Green Mile, Twin Peaks gibi birçok ünlü ve başarılı yapımı sığdırmıştı.

Harry Dean Stanton, Los Angeles'taki bir hastanede dün gece hayatını kaybetti.

Harry Dean Stanton Kimdir

Harry Dean Stanton, 1926’da tütün çiftçisi ve berber ailenin çocukları olarak dünyaya geldi. ABD’de Kentucky’de doğan Harry Dean Stanton, 1949’da oyunculuk dersleri aldı. Bu sırada yazar ve müzisyen de olmak isteyen Harry Dean Stanton, oyunculuğa ağırlık verdi. Sonraki 20 yıl boyunca TV şovlarında ve düşük bütçeli filmlerde yer aldı. Tomahawk Trail ilk yer aldığı yapımdı. Harry Dean Stanton, Alman yönetmen Wim Wenders'ın 1984 yapımı Paris, Texas filminde de oynadı. Hafızasını kaybetmiş, çöllerde amaçsızca gezen Travis Henderson karakterini canlandıran Harry Dean Stanton'ın canlandırdığı bu karakter, sinema dünyasının en kült karakterlerinden biri oldu. "Paris, Texas" aynı yıl Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi de kazandı. Harry Dean Statson, mali açıdan tatmin edici yapımlarda pek yer almamasıyla bilinir. Bu anlamda ezber bozan filmi The Godfather II olmuştu.