Simge Pınar, yolunun 2 yıl önce bir şarkı yazarlığı atölyesinde kesiştiği Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin’in prodüktörlüğünde çıkardığı ‘Biz Hep Aynı’ adlı single’ını dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

HT Magazin'in haberine göre, pınar, sözü ve müziği kendi imzasını taşıyan şarkıyı, bir kulüpte Emir Yargın’ın yönetmenliğinde kliplendirdi.