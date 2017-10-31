Hasankeyf'te Artuklu Dönemi'ne ait 60 mezar bulundu

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde devam eden arkeolojik kazı çalışmalarında Artuklu Dönemi'ne ait 60 yeni mezar bulundu. Mezarların arasında 125 santimetre uzunluğunda sanduka da bulundu.

İHA'nın haberine göre Hasankeyf eski mezarlıkta yapılan arkeolojik kazı çalışmaları ile ilgili bilgi veren Hasankeyf Arkeolojik Kazı Başkanı Yrd. Doç. Zekai Erdal, 2 haftadan beri yapılan kazı çalışmalarında Artuklu Dönemi'ne ait 60 yeni mezar bulunduğunu söyledi. Yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserlerin kayıt altına alındıktan sonra, taşınabilir eserlerin müzede sergileneceğini belirten Erdal, "Kazı yapılan alan Artuklu yani Eyyubiler öncesi dönemdeki mezarlık olarak adlandırılıyor. Şehrin kuzeyinde ve kalenin dışında yer alıyor.

Yöre halkı da burayı eski bir mezarlık olarak adlandırıyor. Yaklaşık 2 haftadır süren bir temizlik çalışmaları neticesinde 60'ın üzerinde mezar tespit edildi. Bu mezarların 30'unda yazı ve süsleme var, bunların haricinde de yine mezarlık içerisinde şahideli mezar tipleri ve sandukalı mezarlar ortaya çıktı" dedi.

"125 SANTİMETRE UZUNLUĞUNDA SANDUKA BULUNDU"

Ortalama 96 santimetre olan sandukalı mezarlar arasında 125 santimetre uzunluğunda sanduka bulunduğunu anlatan Erdal, "Mezarlık İslami döneme ait olduğu için şahideler üzerine genellikle dini içerikli ayetler, hadisler veya ölümün verdiği acı ile alakalı mersiye tarzında iç yakan şiirler yer alıyor. Bunların dışında kişinin kim olduğu ve ölüm yılı, dini, ekonomik statüsü yer alıyor. Kazı çalışmalarımız 15 Aralık tarihine kadar devam edecek" diye konuştu.