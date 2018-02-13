Yapımı devam eden Ilısu Barajı nedeniyle Batman’ın Hasankeyf İlçesi’nde sular altında kalacak olan tarihi yapılar tek tek taşınmıştı. Şimdi sıra 300 yıllık tarihi ve yeni mezarların taşınmasında.

Gazete Habertürk'ten Bulut Kutlu'nun haberine göre İmam Abdullah Zaviyesi avlusunda bulunan 300 mezarda, din görevlileri gözetiminde kazı işlemleri yapıldı. Mezar taşları numaralandırıldı ve Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı’na taşınmaya başlandı.

Mezarların taşıma işlemi bittikten sonra İmam Abdullah Zaviyesi’nin taşınması için çalışma başlatılacağı öğrenildi. Öte yandan, Hasankeyf’te enerji üretmek amacıyla Devlet Su İşleri’nin gerçekleştirdiği Ilısu Barajı inşaatının yüzde 90’ı tamamlandı.

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