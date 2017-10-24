Haşdi Şabi'den İbadi'ye 'uyarı': ABD askeri 1 yıl içinde Irak'ı terk etsin!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın İran milis gruplarının Irak'ı terk etmesini talep etmesi Irak Başbakanı İbadi'yi zora soktuğu kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanının Riyad'da bu açıklamayı yapmasının ardından Haşdi Şabi liderleri ve İran yanlısı politikacılar Haydar İbadi'ye bir mektup göndererek ABD kuvvetlerinin Irak'ı terk etmesi için bir takvim belirlemesi istendi. ABD'ye en sert tepki Dava partisinden geldi.
Irak hükümet kaynaklarına göre Başbakan Haydar İbadi Pazartesi akşamı Haşdi Şabi liderlerinden Kays el Gazali, Hadi el Emiri, Evs el Hafaci, ve Ebu Mehdi el-Mühendis tarafından imzalanan ve ABD'nin bir yılı aşmayan bir sürede kuvvetlerini Irak'tan tedricen çekmesini isteyen bir mektup aldı.
Iraklı bir bakan mesajın gizli bir tehdit oluşturduğunu, Cihatcı grupların 2018'den sonra ABD'yi ülkede işgalci kuvvet olarak göreceklerini söyledi.
Başbakan Haydar İbadi geçen haziran ayında, ABD dahil koalisyon kuvvetlerinin Irak silahlı kuvvetlerini oluşturmak ve güvenliği sağlamak için çalıştıklarını söylemişti. ABD ise Irak'taki askeri varlığının DEAŞ'ın etkisiz hale getirilmesine ve ülkede siyasi süreci koruyacak güçlü profesyonel güçlerin oluşmasına kadar süreceğini söylemişti.
ABD'nin Anbar, Ninova, Bağdat, Kuzey Irak başta olmak üzere Irak'ın farlı yerlerinde 6 bini savaşçı 11 bin askerinin bulunduğu belirtildi.
Irak Başbakanı Haydar İbadi, ABD Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından Haşdi Şabi savaşçılarının terörizme karşı ülkelerini savunmak için savaştıklarını söylemişti.
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Misafir 7 dakika önceNeden 1 yil? Hemen simdi.00
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Misafir 17 dakika önceABD nin Ortadoguda ne isi var ? Ceksin gitsinler. Irak-Iran-Turkiye-Suriye ortak hareket etmeli.00