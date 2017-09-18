Haşdi Şabi milisleri Kerkük'e konuşlandı

İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi milisleri ağır silahlarla, 25 Eylülde referandumun yapılacağı Kerkük vilayetinin güneyine konuşlandığı belirtildi.

Kerkük İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdattan gelen yaklaşık 70 araçlık Haşdi Şabi milisleri, Kerkükün güneyindeki Dakuk ilçesiyle Tazehurmatu kasabasına yerleştiğini ifade etti.

Mehdi, Haşdi Şabinin terör örgütü DEAŞın elinde tuttuğu Havice operasyonu için ağır silahlarla sevkiyat yaptığını kaydetti.

Kerküke yapılan askeri sevkiyattan sonra Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Mühendisin de kente gelerek buradaki komutanlarla Türkmen Beşir köyünde toplantı yaptığı aktarıldı.

Haşdi Şabi

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