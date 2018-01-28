Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca eski AYM Başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasına neden olan soruşturmada basına yansıyan yeni ayrıntılara göre, Kılıç’ın çocukluk arkadaşı S.C.K., 24 Mayıs 2017’de Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik bir ByLock operasyonu sırasında gözaltına alındı.
Arkadaşının gözaltına alındığını öğrenen Kılıç’ın, aynı günün akşamında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yurtdışına çıktığı belirtildi. Ardından Kılıç’ın da gözaltına alınan arkadaşı S.C.K. adına kayıtlı hat üzerinden ByLock kullandığı öne sürüldü.
İddiaya göre, “arkadaşı S.C.K.’ya aldırdığı GSM hattı üzerinden 29 Ağustos ile 24 Eylül 2014 tarihleri arasında ByLock’tan 1263 kez iletişim kurmuştu”.
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; savcılık önce, GSM hattının sahibi S.C.K.’yı gözaltına aldı. Yine iddiaya göre, “arkadaşının ByLock nedeniyle gözaltına alındığını öğrenen Kılıç, gerçek kullanıcının kendisi olduğu suçlamasıyla karşılaşacağını düşünerek ülkeyi terk etti”. Savcılık, bir süre dönmesini beklemiş ancak Kılıç’ın dönmemesi üzerine, mahkemeden yakalama kararı çıkarılmasını talep etmiş. Bu arada, Fatih Samed Kılıç’ın İngiltere’nin Wiltshire kentinde olduğu belirlendi.
Birleşik Krallık’taki (United Kingdom-UK) şirketlere ilişkin bilgilerin yer aldığı Companies House isimli internet sitesindeki verilere göre, 36 yaşındaki Kılıç, FSK Renovasyon Ltd isimli bir şirket kurdu. 5 Eylül 2017’de kurulan şirket, mimari tasarım, inşaatlarda esaslı bakım, restorasyon yapacak. Şirketin tek yetkilisi ve çalışanı da yine şirketin kurucusu olan Fatih Samed Kılıç.
Şirketin isminin Kılıç’ın ad ve soyadının baş harflerinden oluştuğu belirtiliyor.
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