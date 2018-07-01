Adana’da yatağa bağımlı olan hasta Gülli Altın 26 Haziran tarihinde Adana Ceyhan Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Hasta yakınının iddiasına göre acil doktoru beyninde kanama olduğunu ve Adana Şehir Hastanesi’ne gitmesi gerektiğini söyledi.

"İLLA BİZ BUNU DÖVELİM Mİ?"

Medimagazin'de yer alan habere göre; hasta yakını SABİM’e başvurusunda “Nöroloji doktoru Tuğba Hanım beyin cerrahına atıyor, beyin cerrahı da cerrahlık bir durum yok diyor. Sonuç olarak hastanın sevk edilmesi gerekiyor. Hasta hiçbir müdahale edilmeden acilde bekletiliyor. Konu hakkında yardım talep ediyorum” diyerek hastanın acilde bekletildiğini iddia etti.

Hasta yakını bir ilerleme kaydedilmediğini iddia ederek 27 Haziran günü SABİM’e tekrar yazdı. Dr. Tuğba’nın hastanın sevkini vermediğini iddia eden hasta yakını başvurusuna en kısa zamanda cevap beklediğini belirterek “İlla biz bunu dövelim mi, saçını başını mı yolalım, sonra doktorları öldürüyorlar” dedi.

BAKANLIK: BAŞVURU ŞİDDET İÇERİYOR

Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada; SABİM'e gelen başvuru kaydının vatandaşın beyanı ve ses kayıtları doğrultusunda kayıt altına alındığını belirtti. Konunun başvurudaki şiddet beyanına istinaden SABİM iş prensipleri gereği, il yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması için sevk edildiğini bildiren Bakanlık yetkilileri, bu şikayete yönelik işlem yapılmadığının altını çizdi.