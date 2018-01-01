Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK), 500’den fazla hastaya ilik bulup yaşam ışığı oldu. Birbirleri hakkında yaş ve cinsiyet dışında hiçbir bilgiye sahip olmayan hastalar ve donörleri, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla birbiriyle mektuplaştı. İşte nakilden 2 yıl sonra yüz yüze tanışma imkânı bulabilecek donör ve hastaların gönderdikleri o duygu yüklü isimsiz mektuplar...

‘ANNEMLİ GÜNLER BAĞIŞLADI’

61 yaşındaki Yaşar Dervişoğlu meme kanserini atlattıktan sonra bu defa LÖSEMİ ile mücadele etmeye başladı. Uygun ilik Adana’da bulundu. Kızı Nazlı, kendisiyle yaşıt donöre annesiyle birlikte mektup yazdı. “Annem sürekli ‘O yüce yürekli gönüllü kim? Bu bilince nasıl sahip olmuş? Dilerim büyük bir acı yaşayıp yakınını bu hastalıktan kaybetmemiştir?’ diye soruyordu.

Mektup güzel bir vesile oldu” diyen Dervişoğlu, annesinin donörüne yazdığı mektupta duygularını şu sözlerle anlattı: “Anneme sadece iliğinizi bağışlamadınız. Bize annemli günler bağışladınız. Belki bilmek istersiniz, nakil başarılı geçti. Uyum %100. Bir gün tanışmak kısmet olur mu bilmesem de size vefa duyan bir ailenin olduğunu unutmayın.”

‘O MİNİK YÜREĞE İYİ BAK’

Konya’da yaşayan 46 yaşındaki Yusuf Naci Çeken, 3 yaşındaki bir kız çocuğuna can oldu. İki erkek çocuk sahibi Çeken duygularını şöyle anlattı: “Eşleşme olduğunda hastayla aramda akrabalık bağı olabileceğini söylediler. Hep bir kızım olsun istemiştim. Allah bana ilik nakliyle bir kız çocuğu nasip etti. İlik vermeyi bedenimin zekâtı olarak gördüm. İki yıl tamamlandığında kızımla görüşmek istiyorum. Onu gördüğümde dayanamayıp ağlayacağıma eminim.” Çeken, donörü olduğu kız çocuğunun annesinden gelen mektubu şöyle cevapladı: “Bebeğin iyileştiğini ve kucağıma alıp öptüğümü düşlüyorum. Nakilden sonra biraz ağrılı süreç geçirdim ama sizinkilerin yanında sivrisinek vızıltısı. O minicik yüreğe iyi bak.”

‘EŞİMİN KAN KARDEŞİ’

İzmir’de yaşayan Meşru Vatansever 2016’da hastalığını öğrendi. Kemoterapinin ardından ilik nakli olmak zorunda olan 2 çocuk babası Vatansever’e müjde TÜRKÖK’ten geldi. 2017’de nakil olan Vatansever, “Donörümün 35 yaşındaki bir erkek. Başka bir şey bilmiyorum. Her kim ise ona can borçluyum. Borcu ödeyemesem de mektupla duygularımı anlatmak istedim. Mektubu benim adıma eşim yazdı” dedi: “Sana eşimin kan kardeşi demek istiyorum. Siz ne güzel yürekli düşünceli insanlarsınız ki tanımadığınız birine hayat verip umut oluyorsunuz. Bana ve iki küçük yavrumuza ışık verdiniz. Ailem ve ben seninle tanışmayı çok istiyoruz. Güzel bir hayat senin olsun.”

TÜRKÖK 272 BİN GÖNÜLLÜ VERİCİYE ULAŞTI

Sağlık Bakanlığı’nın, kemik iliği nakli ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla başlattığı TÜRKÖK projesi tüm dünyaya örnek oldu. Bakanlık açıklamasında 2.5 yılda 272 bin gönüllü verici sayısına ulaşıldığı, yarısı çocuk 540 hastaya nakil yapıldığı ifade edildi. Bu süreç içinde, akraba dışı kemik iliği nakillerinin yarısının TÜRKÖK bağışçılarından sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Ulusal kemik iliği bankamız olan TÜRKÖK sayesinde yurtdışı bağımlılığımız azalmış olmakla birlikte hastaların daha kısa sürede nakil olma imkânı sağlanmıştır. AA'nın haberine göre önümüzdeki 3 yıl içerisinde gönüllü verici sayısının 500 bine ulaşması hedeflenen TÜRKÖK projesi, kemik iliği nakli olmayı bekleyen hastalarımıza umut olmaya devam edecektir” denildi. Bakanlık, TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankası ve TÜRKÖK Doku Tipleme Laboratuvar çalışanları, tedavi gören hastalar ve TÜRKÖK bağışçılarının yeni yıl mesajlarının yer aldığı görüntüler de paylaştı.

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